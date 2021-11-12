【微波爐煮食】微波爐叮滾水蛋40秒　男子用湯匙一挖即爆炸險毀容【附6種不能叮的食物】

▲ 微波爐叮滾水蛋40秒，男子用湯匙一挖即爆炸險毀容。

切勿因貪方便而將雞蛋放進微波爐加熱！英國一名男子就因為跟隨網上一些「微波爐煮雞蛋」秘技，而意外發生爆炸，燙傷臉部險毀容。

據《紐約郵報》報道，事發當日男子Gary McDougall一如以往，在杯中倒了熱水，然後打入雞蛋，再放進微波爐叮40秒。他表示：

之前已經用這個方法煮雞蛋無數次。

▲ 網上瘋傳「微波爐煮雞蛋」秘技。

之後他在微波爐取出雞蛋，並用湯匙挖出杯中的雞蛋。豈料雞蛋突然爆炸，導致他的臉部、胸口嚴重燙傷，無法睜開右眼。

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事後他馬上到急診室求醫，治療後並無大礙。而意外發生後，他也呼籲大眾別再嘗試在微波爐煮雞蛋。

不宜放進微波爐叮的6種食品

日本節目《ハナタカ！優越館》就曾分享日常生活中有6種食品，都不宜放進微波爐叮。

雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

相信很多人都知道雞蛋不能放進微波爐叮，因為雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。但其實除了雞蛋，其他有薄膜包覆的食物，如腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放進微波爐叮。

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蕃薯/易燒焦的食物

此外，節目組又試叮OL最愛的蕃薯。結果叮熱蕃薯17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，後來甚至起火。上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物上如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可能會高達幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子，會更易燒焦，引致意外起火。

微波爐裏的油漬

節目更提醒，除了食物，微波爐裏的油漬都要小心！節目組實測，如在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污會因加熱而產生碳化反應，最後起火。

中式菜肉包，中式紅豆包

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物，同樣發現煨番薯、生番薯，還有中式菜肉包，中式紅豆包在加熱約5至12分鐘就會燃燒起火。

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責任編輯：羅嘉欣