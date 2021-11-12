【鏡仔卡熱潮】食麥當勞連抽11張Ian卡一片藍海　老公悲嘆︰我可以點同老婆交代？

▲ 不少前夫表示食了多餐麥當勞連抽Ian卡，在網上大曬「一片藍海」。

麥當勞一連四星期推出MIRROR鏡仔卡，掀起食炸雞抽卡熱潮。不過，有傳鏡仔成員卡的數量不均，特別是今周推出的陳卓賢（Ian）卡特別多，柳應廷（Jer）和王智德（Alton）較少。有前夫在網上大呻自己連抽11張Ian卡，不知如何向老婆交代；而最多人渴求的Alton卡，在網上更現炒價至130元。

鏡粉和前夫們連日來不斷食炸雞，希望抽到心儀的鏡仔卡，甚至儲齊一套16張，但鏡粉和前夫們有感今個星期特別難抽，有感藍色的Ian卡特別多，抽到後也不禁說句︰「又係你呀陳生？」

▲ 可見一片藍海之中，Jer卡和Alton卡特別罕有。（《我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組》圖片）

facebook群組《我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組》版主RC發帖文表示，見到不少前夫都呻不斷只抽到Ian卡，他轉貼有前夫連抽11張卡後，大曬一片「藍海」並訴說︰

求救！我可以點同老婆交代？算啦，我都係瞓M記算！

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又有網民曬出7張藍卡，笑稱「乜又係你呀陳生？各位陳太，麻煩你哋捉返個老公返屋企啦，唔好俾佢再出嚟喇，拜託！」另一名也中了「7連lan」的網民，將楊千嬅的歌曲改詞形容心情︰

我的手這麼震，難受到興奮，如在生死關頭無遺憾，你說阿Jer出得太少，我Ian卻多得很！

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帖文迅即引起大批網民共鳴，紛紛曬出自己的「藍海」，無奈說「隨手攞得出半打」、「食到懷疑人生」、「我都11張Ian，拆開見藍色怕怕。」有前夫更將Ian卡用作包Lan線，「拎你嚟做lan線咪做lan線囉」！

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不少網民稱，現在「得Alton得天下」，因為Alton卡最難抽、最渴市，有網民在網上討論區及買賣平台徵求Alton的食物盒及鏡仔卡。根據網上買賣平台最新價格走勢，Alton卡的炒價已升至最少80元一張，有人甚至開價130元，認真誇張！

▲ Alton卡已被炒至130元1張，亦有不少網民求交換Alton卡。（網頁截圖）

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責任編輯︰王明芳