【好人好事】老公訂花賀結婚周年花店送錯地址　人妻求助美孚街坊過程難忘︰平安到手

▲ 老公訂花賀結婚周年，花店送錯地址，人妻心急向美孚街坊求助。

遠親不如近鄰，美孚有名人妻昨日（11日）在地區網絡群組發帖求助，老公訂了花賀結婚周年，可是她沒收到，發現是花店店員送錯地址，她心急想找回花束。很多街坊報料，包括看到花束在某座頭，更有街坊指該花束正是送錯他家中。最終花束平安到人妻手中，大團圓結局！

結婚周年花束送錯地址

一名女網民昨日（11日）於facebook群組「Mei Foo美孚」發帖文，當日是她的結婚周年，浪漫的老公特意訂了花送到家中，可是她收不到感到焦急。帖文亦加了「眼濕濕」、「哭」的emoji，可見她很不開心。

《急》有冇人收到呢紮花？今日結婚周年，老公搵人送花嚟，但係我冇收過！有冇人唔覺意地收咗？我好想要返紮花。

▲ 一名人妻發帖問︰《急》有冇人收到呢紮花？（圖片︰Mei Foo美孚 fb）

事主在家中等候多時，仍未收到花，致電查詢時才發現花店店員送錯地址，她由滿心期待變成很徬徨，更嘗試主動去找回花束。

期待門鐘加我紮花……真係等到花兒也謝了，我啱啱好似洗樓咁搵。最唔開心唔係冇咗紮花，係令到老公返緊工都要頻撲咁幫我打電話追返紮花。

美孚街坊熱心幫忙

很多網民關注此事，提出花店要負責任，並不時跟進情況。有熱心的街坊報料看見疑似樓主的花束，「我剛剛見到喺吉利徑17座座頭」。

此外，更有街坊現身表示原來該花束正正是送錯了他的家，「原來送咗去我屋企，好彩我無人應門」，他事後查看附攝影功能的防盜眼才發現的，而從分享影片截圖片所見花束是一模一樣。

樓主有感很巧合及搞笑，笑了出來，並表示「真的嗎？不過我諗你會好心歸還返俾人嘅」，指出如果他的太太真的在家突然收花，可能驚多過喜，「弊啦，老公係咪做錯事？」。

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輾轉下終平安到手

最後，樓主得知花束送錯了街市那邊，送花店員撳錯門鐘沒人應，將花束擺了錯的那棟樓的大堂，而當他自己知道擺了烏龍，就去回那邊大堂再送去正確地址，成功送抵。樓主有更新帖文及展示圖片，「多謝大家！佢終於平安到我手啦。」

在過程中，不少街坊熱心幫助提出意見及線索，更有網民特意拍攝鮮花照片去安慰樓主，令她很窩心，此事亦讓她今年的結婚周年添上難忘，亦經一事長一智，各位記得叫送貨的人影清楚樓層及座數。

其實美孚人真係好sweet，如果唔係疫情嘅話，大家應該出嚟聯誼一下……其實可能你就係我成日返工行過見到嗰個。今年會係一個好好嘅memory。

網民留言















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責任編輯：王明芳