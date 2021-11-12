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【MIRROR成員】Jer+Tiger原來是桌球好手　將現身慈善賽挑戰傅家俊

娛樂 12:56 2021/11/12

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Jer相信很難贏傅家俊。

MIRROR兩位成員柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）將現身慈善桌球挑戰賽，跟香港著名桌球運動員傅家俊（Marco）舉行別開生面的桌球比賽，活動為兒童教育及康復機構協康會籌款，幫助來自低收入家庭的特殊需要(SEN)兒童及青年。

去年，傅家俊聯同志同道合的朋友，創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK），讓兒童可以在合適的環境下，有系統地學習桌球運動，肩負起教育下一代的使命。

除一般的桌球訓練外，MSK亦為有特殊教育需要（SEN）的兒童，設計了一套完整的課程。
 
為了讓更多家長及兒童能夠接觸桌球這項運動，MSK將於11月27日（星期六）舉辦《兒童桌球活動日》，屆時現場將設置6張桌球枱，由專業教練介紹桌球運動，教授桌球技巧，讓家長及孩子可以即場免費試打桌球，享受運動樂趣。

另外，於11月28日（星期日）的《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，則有傅家俊與MIRROR兩位成員Jer及Tiger一同參與，為協康會籌款之餘，亦惠及低收入家庭，共襄善舉。

傅家俊創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK）。

Marco說：「協康會致力幫助有不同特殊需要的兒童及青年盡展潛能，MSK向來亦對來自低收入家庭但具潛質的兒童提供學費資助，兩個機構都擁有共同理念。透過今次活動所籌得的善款，除協助協康會推動融合教育及康復服務的發展，亦會惠及來自低收入家庭的特殊需要小朋友，延續MSK的教育理念。」

能夠參與是次《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，Jer說：「小朋友可以透過桌球學習於逆境中堅持不懈的精神，在桌球枱上學到的東西亦可應用於日常生活中。這麼有益身心的運動，當然要幫忙大力推廣！」

Tiger希望偷師。

Tiger也說：「協康會致力為有不同能力的兒童、青年及其家人提供適切的服務，協助他們盡展所能，建立積極人生。能夠參與其中，為有需要的人籌款出一分力，實在十分榮幸。」
 
今次活動中的重頭戲，當然要數Marco與Jer及Tiger的對戰，兩位MIRROR成員雖然都懂得打桌球，但對於今次迎戰Marco，早有心理準備。Jer說：「跟擁有世界級水準的Marco比賽，即使讓50分，都好難贏對方。」Tiger則說：「就算我跟Jer聯手，能夠有雙位數分數已經算贏，不過做善事更可以乘機近距離偷師，已經十分難得。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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