【生命鬥士】33歲單親媽經歷早婚產子離婚再患癌　正面心態抗癌：學會感恩努力過好每一天

▲ 張寶儀積極面對人生，勇敢面對抗癌的每一天。

人生有高有低，大部份人少不免會自怨自艾，而馬來西亞一名女子經歷十多年的人生低谷，但她並沒有放棄。她兒時經歷父母離異，16歲結婚、17歲離婚，人生失去了方向，直到她的生活重回正歸卻發現患上了第四期淋巴癌，為了努力過每一天，她改變自己的思想，學懂感恩自愛。

33歲的女子張寶儀在社交網站分享自己的前半生經歷早婚、產子、離婚經歷，婚姻失敗令她感到自卑。在16至25歲期間情緒十分低落，包受困擾，從此就封閉內心。直到她的親妹妹強逼她報讀美妝課程，令她重拾信心，慢慢變得開朗，生活更重回正軌。

▲ 33歲的女子張寶儀，前半生經歷早婚、產子、離婚經歷。（圖片來源：張寶儀facebook）

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以為雨過天晴，張寶儀計劃與朋友一同創業，可惜患上了癌症。她在27歲時出現胃痛，起初以為因為自己食無定時而沒有理會，於是就食藥打針，怎料情況更加嚴重，入院後發現胰臟充滿膿液，臉部突然腫脹，經檢查後發現身上有3個腫瘤，並確診為急性淋巴癌第四期。

好不容易走出離婚的陰霾，卻又遇上患癌的考驗，受到一連串的打撃，張寶儀感到十分崩潰，會不斷問上天為何選中自己。她的體力開始變差，拿3公斤重的東西也感到吃力，做什麼事都要小心翼翼，，一下子的轉變令她感到很難過。

回想進院前的自己，日曬雨淋，爬高爬低，二三十公斤的重物沒有提不起來過，滿街跑到處走都不會覺得辛苦的，人在這七個月進出醫院開始化療的日子就像籠中鳥那樣，哪裡都不能去。

▲ 確診為急性淋巴癌第四期，大受打擊的她到醫院進行化療。（圖片來源：張寶儀facebook）

不過日子終需過，她後來面對現實到醫院進行化療，化療過程令她的開始脫髮，家人及朋友知道後紛紛鼓勵張寶儀，她的妹妹及23位朋友更跟她一起剃光頭，令張寶儀十分感動，深深感得身邊有很多愛自己的人，令她的心態改變，更告訴自己這是上天的安排。

我告訴自己上帝對我有這樣的安排，是因為讓我更加懂得珍惜，讓我去幫助更多的人，讓我榮耀祂的名～所有一切切都是考驗，當我都跨過去後我的人生再也沒什麼好讓我好害怕的了

在治療的過程中，她坦言感到害怕，「害怕日子剩下的不多，但我知道害怕並不會讓我變好」為了要令身體變好，張寶儀明白天天哭泣鬱鬱寡歡只會讓身體更加不健康，因此振作起來。

她以正面的心態去面對這殘酷的一切，周遭的人對的她愛，令她感到自己很幸福，即使術後留下的後遺症會影響日常生活，任何上半身和令血液循環的活動都要避免，就連睡覺平躺也變得有難度，不過她仍然心存感恩，認為只要堅持就會有希望，令生命活得更精彩。

告訴自己所有的副作用都是為了讓我換來更多明天讓我變得更加強大。

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她指會好好照顧自己，也會令自己變得更強大，去報答這段時間幫助她，照顧她的人，並希望日後可以幫助更多的人，勇敢面對，也希望大家可以變得勇敢，鼓勵人心。

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責任編輯：羅嘉欣