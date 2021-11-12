【叱咤樂壇】缺席叱咤記招P1X3L放負迴響大　三子強調：公司愛錫我們

▲ 由吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）組成的P1X3L預告下周推出新歌。

許廷鏗（Alfred）、彭秀慧（KP）、男子組合P1X3L及沈殷怡昨晚（11月11日）一同出席Now TV活動，分享煲劇習慣。

當中，由吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）組成的P1X3L，最近未有出席叱咤頒獎禮記招的機會，由此他們於網上「放負」並引起重大迴響，P1X3L接受TOPick訪問時澄清，其實公司很愛錫自己，更為他們推出新歌。

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▲ （梁樂欣 攝）

僅為抒發心情

P1X3L作爲今年的樂壇新人，正處於事業的起步期，被問到早前三子未能出席記招而於社交平台「放負」一事，他們齊聲接示未有想過因事件而成焦點，Phoebus說：「我們當時真的是抒發心情，翌日看到King姐娛樂台的帖文，十分感謝支持。」

George接著說：「看到帖文就知道出事了。」George稱最不好意思是網民責怪公司，三人都強調公司是十分好，指公司有安慰三人，未有刻意提到需注意社交平台上的言論。

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下周推出新歌

三子更預告下周一將會推出新歌，指因檔期影響而延遲推出，不是公司用新歌「安慰」他們。而新作有何特別 ？

Phoebus回應：「新歌的舞蹈、表達有別於第一首歌《Braceless》，《Braceless》是輕快 。 」George補充：「新歌是舞台感較重，MV內的服裝也有別於過往，上次是穿Over-Sized西裝，今次則是穿Fit-size的。」

▲ （梁樂欣 攝）

他們又會否擔心被指造型出事呢？Marco搶著承認是自己，George搞鬼地說：「嘩！我睇完MV後覺得Marco好靚仔，當時他的髮色比較鮮色。」

問及三子喜愛今年哪一位樂壇新人，George說 ：「M-I-K-E，Mike」Phoebus稱自己也喜歡MC與Edan，坦言三子平日私下也有哼唱二人的歌曲。

其後，P1X3L與Alfred、KP及沈殷怡一起出席網上分享會，並跟大家推介Now劇集Express精選的韓劇《Chimera》、《現正分手中》及《某一天》。

記者：梁樂欣、陳淑霖