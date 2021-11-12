  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓緩腹瀉】長期壓力大易腸鳴腹瀉　中醫推介湯水疏肝理氣止瀉減壓【附做法】

保健美顏 14:32 2021/11/12

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

長期壓力大容易腸鳴、腹瀉，中醫推介湯水疏肝理氣止瀉。

經常腹痛腹瀉，可能是壓力大所致。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，長期精神壓力大，容易出現緊張、焦慮或憤怒等負面情緒，導致肝鬱氣滯，引發腸鳴、腹瀉等症狀。她推介一款疏肝理氣止瀉的湯水，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。

【最新影片推介】早餐吃方包以為健康血糖反飆升　糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

蘋果粟米蓮子芡實湯

功效：疏肝理氣止瀉，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。

材料：

  • 蘋果 2個
  • 粟米 2根
  • 新鮮淮山 1根
  • 白扁豆 15克
  • 蓮子 80克
  • 芡實 20克
  • 蜜棗 2枚
  • 鷓鴣 1至2隻  或 排骨 300克（素食者可不放鷓鴣或排骨，可改用40克腰果）

點擊圖片看食材功效：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

做法：

  • 所有材料預先洗淨，蘋果去皮去芯切塊，粟米去衣切段，新鮮淮山去皮切段，鷓鴣或排骨汆水備用。
  • 在鍋中加入2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後加鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————————

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】
17:32 2021/11/04
【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】
【紓緩鼻敏感】天氣忽冷忽熱易感冒鼻敏感　中醫推介湯水益氣潤肺強身【附做法】
17:59 2021/10/28
【紓緩鼻敏感】天氣忽冷忽熱易感冒鼻敏感　中醫推介湯水益氣潤肺強身【附做法】
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
10:13 2021/09/01
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】

你可能感興趣

【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】
17:32 2021/11/04
【減壓湯水】壓力大思慮多難入睡　中醫推介湯水減壓寧心安神【附做法】
【紓緩鼻敏感】天氣忽冷忽熱易感冒鼻敏感　中醫推介湯水益氣潤肺強身【附做法】
17:59 2021/10/28
【紓緩鼻敏感】天氣忽冷忽熱易感冒鼻敏感　中醫推介湯水益氣潤肺強身【附做法】
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
10:13 2021/09/01
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
養生 壓力 腹瀉 腹痛 食療湯水 健康養生 中醫

最高瀏覽

【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
12:50 2021/11/11
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景
11:04 2021/11/11
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景