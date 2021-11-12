【紓緩腹瀉】長期壓力大易腸鳴腹瀉 中醫推介湯水疏肝理氣止瀉減壓【附做法】
保健美顏 14:32 2021/11/12
經常腹痛腹瀉，可能是壓力大所致。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，長期精神壓力大，容易出現緊張、焦慮或憤怒等負面情緒，導致肝鬱氣滯，引發腸鳴、腹瀉等症狀。她推介一款疏肝理氣止瀉的湯水，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。
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蘋果粟米蓮子芡實湯
功效：疏肝理氣止瀉，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。
材料：
- 蘋果 2個
- 粟米 2根
- 新鮮淮山 1根
- 白扁豆 15克
- 蓮子 80克
- 芡實 20克
- 蜜棗 2枚
- 鷓鴣 1至2隻 或 排骨 300克（素食者可不放鷓鴣或排骨，可改用40克腰果）
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做法：
- 所有材料預先洗淨，蘋果去皮去芯切塊，粟米去衣切段，新鮮淮山去皮切段，鷓鴣或排骨汆水備用。
- 在鍋中加入2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後加鹽調味即可。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：羅嘉欣