【紓緩腹瀉】長期壓力大易腸鳴腹瀉　中醫推介湯水疏肝理氣止瀉減壓【附做法】

▲ 長期壓力大容易腸鳴、腹瀉，中醫推介湯水疏肝理氣止瀉。

經常腹痛腹瀉，可能是壓力大所致。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，長期精神壓力大，容易出現緊張、焦慮或憤怒等負面情緒，導致肝鬱氣滯，引發腸鳴、腹瀉等症狀。她推介一款疏肝理氣止瀉的湯水，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。

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蘋果粟米蓮子芡實湯

功效：疏肝理氣止瀉，適合腹痛腹瀉、因生活壓力大而經常嘆氣的人士。

材料：

蘋果 2個

粟米 2根

新鮮淮山 1根

白扁豆 15克

蓮子 80克

芡實 20克

蜜棗 2枚

鷓鴣 1至2隻 或 排骨 300克（素食者可不放鷓鴣或排骨，可改用40克腰果）

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做法：

所有材料預先洗淨，蘋果去皮去芯切塊，粟米去衣切段，新鮮淮山去皮切段，鷓鴣或排骨汆水備用。

在鍋中加入2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約2小時，最後加鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣