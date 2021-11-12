《Running Man》的首部衍生節目　《Running Man向前衝》Disney+串流平台上架

SBS首爾電視台人氣綜藝節目《Running Man》的首部衍生節目《Running Man向前衝》由原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰擔大旗，他們將與眾多名人嘉賓一起接受全新任務和挑戰。

《Running Man向前衝》的首集將於11月16日在Disney+串流平台上架，並在該平台旗下的Star播放。是次全新節目將以新的製作團隊，繼續製作獨特的遊戲和升級版任務。

