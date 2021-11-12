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《Running Man》的首部衍生節目　《Running Man向前衝》Disney+串流平台上架

娛樂 13:34 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

SBS首爾電視台人氣綜藝節目《Running Man》的首部衍生節目《Running Man向前衝》由原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰擔大旗，他們將與眾多名人嘉賓一起接受全新任務和挑戰。

《Running Man向前衝》的首集將於11月16日在Disney+串流平台上架，並在該平台旗下的Star播放。是次全新節目將以新的製作團隊，繼續製作獨特的遊戲和升級版任務。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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