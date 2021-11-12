《Running Man》的首部衍生節目 《Running Man向前衝》Disney+串流平台上架 娛樂 13:34 2021/11/12 分享： 熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗 SBS首爾電視台人氣綜藝節目《Running Man》的首部衍生節目《Running Man向前衝》由原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰擔大旗，他們將與眾多名人嘉賓一起接受全新任務和挑戰。 《Running Man向前衝》的首集將於11月16日在Disney+串流平台上架，並在該平台旗下的Star播放。是次全新節目將以新的製作團隊，繼續製作獨特的遊戲和升級版任務。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 17:58 2021/09/03 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 17:58 2021/09/03 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 Disney＋ 金鍾國 綜藝節目