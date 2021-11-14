【梅艷芳】成龍嫌《胭脂扣》悶擅自加捉鬼戲　關錦鵬力爭終保梅姐哥哥經典

▲ 張國榮梅艷芳合作《胭脂扣》成傳世經典。

電影《梅艷芳》上映，勾起不少影迷集體回憶，戲中也有提及梅艷芳當年曾拍過不少經典電影，其中梅姐跟張國榮合作的《胭脂扣》更是永恆經典，由關錦鵬執導的這齣經典，當年由巨星成龍任監製，可是在製作時卻曾因彼此口味不同而出現意見分歧。

1987年上畫的《胭脂扣》，由梅艷芳及張國榮主演，私下已是好友的梅姐和哥哥，在戲中有不少火花，梅艷芳亦憑此片奪第8屆香港電影金像獎最佳女主角。

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《胭脂扣》本來由唐基明執導、卡士原定秋官鄭少秋演主角十二少，而幫助苦命女鬼如花（梅艷芳飾）的袁永定、凌楚娟，則分別由劉德華及鍾楚紅飾演。

但因秋官撞期而推辭，當梅姐知道角色要另覓人選，便推薦了好友張國榮演出。

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《胭脂扣》當時屬嘉禾製作，但哥哥卻是嘉禾當時最大競爭對手新藝城旗下的演員，梅姐遂以幫新藝城演一齣戲為條件，交換張國榮來嘉禾演《胭脂扣》。

監製成龍擅改劇本

導演關錦鵬曾在「第45屆香港國際電影節」分享拍攝往事，他指《胭脂扣》當年由成龍投資兼監製，但他在創作過程中未有參予，也沒有給意見，後來影片完成，成龍在公司試片室觀看時卻睡著，之後就斷定是因為劇情太悶。

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成龍後來在未有通知關錦鵬下，打算重新剪片，以及想加入一些刺激的捉鬼鏡頭，當關錦鵬獲悉後，便邀來原著作者李碧華一同上門理論，並通知了成龍的經理人陳自強，指若然堅持要加入其他鏡頭，就不要掛他的名字。

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後來因《胭脂扣》在香港上映前，率先在台灣金馬獎奪最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計三個大獎，出品的嘉禾權衡下終維持原汁原味版本上映，結果電影叫好叫座，成就一齣經典。