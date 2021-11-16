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【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力

社會 09:00 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

黃斑病變是一種常見的眼疾，要預防黃斑病變，奧比斯義務眼科醫生林偉青就建議，市民可以服用多種的維他命及含有葉黃素的食物，可有助黃斑內的新陳代謝。另外，市民亦可以透過「小方格」自行檢測視力有否出現異樣。

林偉青在接受TOPick訪問時提到，黃斑病變可以分為乾性黃斑病變及濕性黃斑病變，在治療方面，最有效改善前者的問題只可以靠服用多種維他命，以及抗氧成分的食物等，以助減慢退化速度。若要治療後者，由於其病情變化急促，十多前年會以激光或光動力治療，利用低能源的激光刺激不正常的血管，讓它停止出血的風險；近年醫學界會使用針劑藥物治療，將藥物注射到眼睛，每年需要接受約6至7次，約3成病人在接受治療後可以改善病情；另正研究將藥物的效果延長的方法，減少打針的次數。

至於日幫飲食生活又可否預防黃斑病變呢？林偉青提到，葉黃素可以幫助黃斑內的新陳代謝，另有過濾性保護紫外線的傷害，不過，由於身體不可產生葉黃素，故需要從食物中吸收，包括菠菜、南瓜、黃椒等，市民亦可以選擇服用葉黃素的補充劑。至於如何得知自己黃斑視力有否出現異樣，詳細內容，密切留意《TOPick診症室》。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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