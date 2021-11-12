【煽動襲警】涉網上煽惑他人襲警 無業漢罪成還押候判
六旬無業漢涉於2020年初在Facebook發帖，煽惑他人襲擊警員，無業漢經審訊後，今（12日）於區域法院被裁定煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪成，還押至12月2日判刑，以待控辯雙方準備進一步陳詞。
涉案被告蔡易文（61歲）被控一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。法官於判詞中指出，本案主要爭議是被告並非自願承認發出有關帖文，而即使法庭批准將上述招認呈堂，有關帖文亦只屬發洩性質，極其量為幸災樂禍，談不上是帶有犯罪意圖的煽惑。
法官於判詞中指出，不能認同辯方以魯莽、幸災樂禍來淡化帖文的煽惑性。如果想表達心中憤怒、魯莽或幸災樂禍，被告可選擇私隱設定，只在三五知己的群組私訊發洩，而不會在Facebook的公眾平台發放訊息。若然只是魯莽地發放訊息，被告亦應在冷靜過後收回訊息，而非在發帖後仍與其他網民有互動。
因此，觀乎涉案帖文的前因，以及被告與網民隨後的互動，發帖並不是幸災樂禍或魯莽的行為，反而是帶有犯罪意圖的非理性和煽動性表達，被告清楚知道及有意圖地透過他的帖文，鼓勵他人打裂警員頭骨。至於該帖文的閱讀者或回應者的不足100人，則只牽涉到量刑，而與本案控罪元素無關。
法官又認為被告在錄影會面紀錄的招認和本案的客觀證據，屬互相呼應。帖文內容清晰，將帖文的前因、過程，和被告及後與網民的互動一併考慮，得出的結論就是被告的煽動行為包括支持或鼓勵他人向警員報復，推動以暴力解決問題。即使被告所煽動的行為尚未付諸實行，甚至對方不會實行，被告亦已干犯控罪。
法官因此裁定被告煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪成。至於其錄影會面中招認的自願性，法官則認為觀乎被告的表現及精神狀態，他是在自願情況下作出招認，因此法庭亦接納將有關招認呈堂。
辯方今求情時指，觀乎被告犯案前的其他帖文，可見被告向來呼籲他人不要上街遊行，亦反對暴力，因此涉案帖文並非出於被告本性，被告只是一時衝動。法官將判刑押後至12月2日，以待控辯雙方準備進一步陳詞，期間被告需還押。
案情指，案發前一天，即2020年1月19日，有示威者於中環遮打花園集會，要求改革立法會選舉，並促請國際社會制裁香港政府。集會後有4名警員在附近受襲，當中有警員頭部受傷。被告則於翌日凌晨在Facebook發出公開帖文談及事件，包括稱「今日幾個popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱，其實都只是皮外傷」等。
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記者：楊詠渝