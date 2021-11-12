【M+開幕】希克指對藏品展出感激動　沒後悔捐出藏品

▲ 希克廳展有艾未未《洗白》陶罐。（梁偉榮攝）

M+博物館今日開幕，其中希克展廳展示瑞士收藏家希克的藏品，主要是中國當代藝術，當中包括內地異見藝術家艾未未的《長安街》及《洗白》等作品。希克今（12日）亦有到場參觀，指對藏品展出感激動，亦沒有後悔捐贈藏品。

希克表示，對於藏品能夠展出感到很開心及激動。被問到部分艾未未的作品未能在開幕時展出會否感到失望。希克指，所有於兩年前計畫會展示的作品均已展出，其他藏品原亦未計畫在開幕時展示。

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至於國安法會否影響捐贈意欲。他指，對香港仍感樂觀，亦沒有後悔捐出藏品，指M+是最好的地方及博物館去展示藏品；又指M+團隊投放了很多心機，形容是教科書級的展覽，去展現中國歷史，很喜歡展覽的構思。

M+博物館館長華安雅表示，M+博物館展出很多跨媒介藝術品，形容是亞洲前所未有，感到很驕傲。被問到展品能否扺受公眾監察，以及國安法會否影響他們採購藝術品。她表示，策展是深厚學問，相信世界可以看到他們的專業，又指一直有明確的採購政策，將來會繼續跟隨。

M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤在開幕後激動落淚，指自己用了9年時間完成一個大項目，形容是夢想成真。

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記者：黃小冰