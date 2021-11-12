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【天文現象】下周五本港將現月偏食　一文看清月食時間表及直播安排

社會 14:30 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

本月19日傍晚，香港上空將出現月偏食。（網上資料圖片）

本港將在19日（星期五）出現月偏食天文現象，這是繼5月的月食後，今年第2次出現的月食。市民可於黃昏月出時望向東北偏東的方向欣賞。

當天月球於下午5時38分東升，其時「食甚」階段已經結束，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時6分當月球離開地球半影時結束。由於月食在月球升出時已經開始，因此這次現象又稱為「帶食出」。

月食時間表：

月出 17:38
復圓 18:47
半影食終 20:06

月偏食時，月球並不會被地球本影完全遮蔽，不過今次月食時的月球仰角較低，而且天色尚未全黑，可能比較費力才能找到月球的位置。當天下午6時，月球離地平線相差還不足5度，因此在選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東的障礙物高度。

太空館會在當日5時半到7時為市民現場直播月食，並分享相關的天文知識。詳情即看：【下一頁

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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