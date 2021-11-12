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【跨年倒數】旅發局首辦倒數演唱會派3千張票　下周一起連續10日接受登記【附詳情及注意事項】

社會 14:43 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

旅發局首辦倒數演唱會派3千張票，下周一開始登記。

香港旅遊發展局呈獻「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬將於2021年11月15日上午10時開始接受登記，TOPick整合了登記詳情及注意事項。

(資料圖片)

旅發局年底首次以跨年演唱會形式，斥資1,700萬元舉辦倒數活動，將於西九文化區藝術公園戶外舉行，嘉賓包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、以及當紅組合MIRROR等，該局同時宣布免費派3,000張演唱會票，並以抽獎形式公布，每名市民最多可以抽兩張，需要實名制登記。詳情即看【下一頁】

(資料圖片)

有關登記倒數演唱會的資格及方法如下：

參加資格：

  • 登記人（必須年滿18歲）和同行者（必須年滿12歲）須在12月13日或以前在香港完成2劑新冠疫苗接種
  • 12至17歲的同行者須在港最少接種一劑疫苗
  • 入場亦須使用安心出行

登記日期：

  • 11月15日至24日（下午5:30截止登記）
  • 需要提供登記人及同行者姓名及身份證號碼，以及登記人的聯絡電話
  • 門票以抽獎形式派發

公布日期：

  • 12月3日
  • 領取門票日期：12月3日至13日
  • 得獎者在12月3日至5日期間收到短訊通知，市民亦可在網站查閱抽獎結果
  • 得獎者及同行者在12月13日或之前，帶同得獎短訊、香港身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票
  • 門票採用實名制，不接受轉讓或授權第三者取票

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興提醒，市民不要重複登記，因為申請人登記時需要填上同行者的個人資料，而有關同行者則不可以再以登記人身份再抽門票，否則系統將會自動篩出重複的申請。

他又提醒，今次設立的登記時間有10日，呼籲市民不需要急於首日登記門票「唔係最快登記就有，是需要抽門票」，而抽中門票的市民在領取門票時，需要帶備身份證及針卡以證明已接種兩劑疫苗。

至於門票設有登記人的名字以及座位的編號，洪忠興笑言「大家不需要揀位，入場時又不需要特別早到霸位」。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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