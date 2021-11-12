【本港第四號殺手】醫生解構中風4大先兆　腦神經專科醫生：劇烈頭痛暈眩或是小中風

▲ 醫生解構中風4大先兆。

任何醫學專科都可以出現需要立即處理的急症情況，例如心絞痛會找心臟科、大便出血則找腸胃科。對於腦科來說，中風就是其中一種最常見的急症，而醫學界提倡的黃金3小時、談笑用兵口訣等等，正正就是希望病人能夠及時獲得適當的治療，以減低腦細胞受損產生的影響和後遺症。簡單來說，出現哪些症狀就要懷疑是中風，應立即求醫呢？

個人經驗認為，有4大症狀提示了中風的可能，患者都應該把握時間立即求醫。第一是言語表達不清，並非口窒窒或詞不達意，而是苦思也不能表達心中所想。第二是單邊手腳突然沒有感覺或麻痺，而且情況是每況愈下，最初是手指不聽使，然後蔓延至前臂及上臂。第三是出現暈眩，如嚴重頭暈甚至昏迷及失去知覺。最後就是發生從未試過的劇烈頭痛。

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有時這些症狀可能只維持數分鐘至半小時，然後便像沒事一樣，但並非真的沒事，有機會是發生了一次小中風。小中風並不是中風，但同樣由血管栓塞所致，只是血塊很快便鬆走，腦細胞的供血快速恢復，患者於是回復正常。至於引致中風的血栓則持續阻塞血管，導致腦部細胞出現缺血性壞死，腦掃描會見到中風的痕迹，小中風則未必會留下印記。

對於腦科醫生來說，小中風是不可忽視的警號，因為它可能是真正中風來襲的先兆，故此小中風的病人都應該接受詳細檢查，包括腦掃描、心臟結構及心律等，找出潛伏的問題，對症下藥處理，才能預防中風的威脅及破壞。

假如真的中風了，醫生首先要穩定病人的血壓，確定腦內沒有出血問題後，就可以爭取在中風症狀出現後的4.5小時內，注射藥物進行溶栓治療；若超過時限則可能需要利用導管介入術取走血栓，以恢復腦部的供血。以上種種都需要在醫院才能施行的治療，現時不少公立及私家醫院更已設立中風應變小隊，令中風病人得到最合適的跟進。

如果你懷疑自己或家人中風，切勿遲疑，最重要是立即求醫，才能力挽狂瀾，拯救最多未壞死的腦細胞。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「腦科急症常識：中風」