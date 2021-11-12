【入稟索償】女銀行家疑注射Botox後亡　家屬入稟向李宏邦妻兒索償

▲ 女銀行家疑注射Botox後亡，家屬入稟向李宏邦妻兒索償。（資料圖片）

52歲女銀行家去年11月疑注射肉毒桿菌（Botox）針後身亡，死者遺產管理人日前入稟高等法院，指由整形外科醫生李宏邦疏忽，替死者注射肉毒桿菌等藥物後呼吸困難致心跳停頓及死亡，其後李及其妻兒疑延誤召救援將死者送院，遂入稟向李的妻兒索償。

原告分別為張美玲及張愛玲(俱為譯音)，為死者張淑玲遺產共同管理人；答辯人為李劉慧珠及李明昇，兩人為整形醫生李宏邦妻子及兒子。

入稟狀指，死者張淑玲於2018年11月11日，在整形醫生李宏邦其位於尖沙咀的診所，由李獨自替她注射肉毒桿菌、鎮靜劑或麻醉藥，過程中死者出現呼吸困難引致心臟停頓，因李的疏忽及違反對死者照顧責任而導致死者於翌日死亡。

入稟狀續指，當死者出現呼吸困難時，李同意兩名答辯人於診所內參予急救過程，其間疑涉及延誤召喚救援將死者送院，故兩名答辯人亦涉及疏忽，因此要求兩名答辯人作出賠償。

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記者：林育慧