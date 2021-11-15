【哈佛研究】攝取「正確脂肪」有助預防中風 進食最多動物性脂肪中風機會高16%

▲ 哈佛大學研究顯示攝取「正確脂肪」有助預防中風。

素來攝取脂肪會被視為「肥」及「不健康」的飲食，攝取過多會增加膽固醇、阻塞血管、增加中風及心血管疾病風險。不過，據哈佛大學新研究，導致中風的罪魁禍首，是視乎攝取「哪一種脂肪」，而非攝取「多少脂肪」。

據《CNN》報道，哈佛大學於美國心臟協會2021年科學會議發表一項未經同行評審的研究。研究分析近12萬名護士和醫護人員的27年數據，指出進食植物性脂肪較多的人，比進食少的人，中風機會低12%。同時，進食最多動物性脂肪的人，比食得少的人，中風機率高16%。

其實人類需要脂肪才能生存。脂肪可幫助身體從食物中吸收維他命，保持荷爾蒙運作，構建細胞，為人體提供能量並保持溫暖。而來自蔬菜、堅果及魚的不飽和脂肪，就可以降低膽固醇水平，有助保持健康。研究人員兼哈佛大學公共衛生學院營養系博士Fenglei Wang表示，研究結果顯示在預防中風等心血管疾病時，攝取的脂肪類型、脂肪的食物來源，比攝取脂肪多寡更重要。

植物性脂肪：

特級初榨橄欖油、葵花籽油、大豆油、菜籽油、橄欖油、粟米油、紅花油

動物性脂肪：

牛肉、豬肉、羊肉、煙肉、香腸、熱狗、意大利腸和其他加工肉類。

另外研究又發現，乳製品的脂肪，即芝士、牛油、雪糕、忌廉等，與較高的中風風險無關。

研究人員兼哈佛公共衛生學院營養系主任Dr. Frank Hu表示，在健康飲食模式下，適度減少進食紅肉及加工肉，可使總死亡率下降13%、心臟病死亡率降14%、癌症死亡率降11%、2型糖尿病風險降24%。

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責任編輯：羅嘉欣