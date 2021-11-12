【小兒濕疹】轉季BB濕疹復發愈抓愈癢　兒科醫生教皮膚護理4大重點

▲ 轉季BB濕疹復發愈抓愈癢，兒科醫生教皮膚護理4大重點。

天氣轉涼，濕度下降，很多人享受著秋天的清爽，可是濕疹幼兒的父母甚為頭痛，因為轉天氣正是濕疹復發的誘因。嬰幼兒患濕疹更為煩惱，因為BB皮膚十分幼嫩而脆弱，一旦濕疹發，加上幼兒感到痕癢便會亂抓，不單愈抓愈癢，甚至抓到皮破血流，父母痛心

濕疹屬於慢性病，又名「異位性皮膚炎」。病因未明，但醫學界相信與先天遺傳及後天環境影響有關：如父母有過敏性疾病，例如濕疹和哮喘，子女患濕疹的機會更高；天氣、食物及情緒都可影響濕疹好壞。濕疹皮膚的護理很重要，但仍有些重點容易被父母忽略：

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1. 留意藥膏衛生狀況

濕疹幼兒的皮膚屏障較弱，保護力不足，難以鎖水，因此很容易受外來物刺激，觸發過敏反應。潤膚保濕產品是很有效的第一線非藥物治療，家長可為BB選擇合適的潤膚膏作為保濕，並減低因乾燥而痕癢的機會。不過，家長必須注意產品的衛生狀況。我曾遇見一名小朋友，因塗了開瓶逾一年的潤膚膏，導致細菌性皮膚感染，需要使用抗生素治療。

2. 必須完成類固醇藥膏療程

對於較嚴重的個案，醫生有可能需要處方外用類固醇及非類固醇消炎藥膏。家長對類固醇的「警覺性」很強，有些家長見子女皮膚好轉，便立即停用。不過家長應該按醫生囑咐為小朋友完成整個療程，否則濕疹得不到適當的控制，皮膚發炎情況亦會反覆出現。

3. 避免致敏原/接受脫敏治療

環境亦是濕疹好壞的關鍵原因。由於濕疹BB皮膚保護力不足，當接觸到致敏原或細菌，便會觸及皮膚的下皮層，刺激到敏感細胞並引起炎症反應。因此，移除家居的「致敏元兇」亦很重要，例如床單、毛巾及毛公仔滿佈塵蟎，移除不必要的用品，時常清潔環境，可減少致敏的機會。

另外，醫生亦可使用「過敏原免疫療法」治療敏感症。首先，醫生會透過敏感測試，為病人找出致敏原。然後，根據結果配製純化後的過敏原於皮下注射，以遞增方式加量，「循序漸進」地提升患者對致敏原的耐受程度。新一代的治療方法以舌下療法為主，不用注射，比較方便，但很少應用於嬰兒身上。

4. 母乳餵哺

母乳含有豐富的蛋白質及不同抗體，是天然及健康的食物。醫學界有研究清楚地顯示，母乳餵哺可有效降低兒童患濕疹的風險。

撰文：兒科專科醫生 張蔚賢