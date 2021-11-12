【廉政公署】5千元行賄主任圖獲聘　51歲女子遭判240小時社服令

▲ 女子行賄招聘主任求職保安員遭廉署起訴被判刑。（資料圖片）

一名51歲女子向一名地產發展商招聘主任提供賄款共5,000元，以求對方協助她獲聘為保安員，她早前承認兩項向代理人提供利益罪名，今日（12日）在東區裁判法院被判處須履行240小時社會服務。

案情透露，太古地產有限公司（太古地產）於今年2月中招聘保安員，被告申請有關職位並出席了網上面試。被告於今年3月2日收到評審其表現的太古地產招聘主任通知，其申請並不成功，她其後向該招聘主任發送手提電話短訊，要求對方下次招聘時給予她幫助。被告翌日致電該招聘主任，表示會送贈一些自製包點給對方。同日下午，被告把一袋包點放置在該招聘主任辦事處的接待處，並以手提電話短訊要求對方不要將包點交給他人。招聘主任向其上司匯報事件，其上司隨後安排把該袋包點棄置。



今年3月4日，招聘主任收到數個由被告發出的手提電話短訊。被告表示之前一日向對方提供了2,000元「茶錢」，若她獲聘及通過試用期，會再向對方提供3,000元。招聘主任立即向其上司匯報事件，但他們無法尋回該袋包點及2,000元。案情透露，被告將2,000元「利是」放入該袋包點內送到招聘主任辦事處，及後亦向招聘主任發出上述短訊。



太古地產在廉署調查案件期間提供全面協助。



廉署公署提醒求職人士切勿以行賄手段獲取職位，商業機構職員亦絕不可利用職權收取任何利益，否則行賄受賄雙方均有可能觸犯法例。廉署呼籲商業機構職員如在機構遇到任何懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。

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責任編輯：余思嵐