【梅艷芳】利舞臺廣場呈獻「Music-Go –Round旋轉光影旅程」　禮頓中心開設期間限定「Diva梅艷芳Gallery」

▲ 利舞臺廣場呈獻聖誕星閃閃傳奇，傳奇歌后梅艷芳經典造型展。

香港女兒梅艷芳是傳奇歌后，今年聖誕，利舞臺廣場將會帶來巨星閃耀傳奇，為紀念一代巨星及適逢電影《梅艷芳》的公映，，利舞臺廣場特別於11月27日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》。

利舞臺廣場: Music-Go-Round

利舞臺廣場會打造華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置，以象徵永恆的酒紅色為主調，呈現梅姐於不同年代、不同藝術領域的天后風範。Music-Go-Round分成六個主題區，由1982年新秀歌唱比賽開始，穿梭80、90年代，至今年同名話題電影《梅艷芳》電影。

讓鍾愛梅姐的歌迷細味偶像的點點滴滴，同時令千禧世代認識梅姐，多角度了解一代歌后的演藝成就。

禮頓中心: 期間限定Diva梅艷芳Gallery

禮頓中心會開設期間限定Diva梅艷芳Gallery，呈現一代巨星梅艷芳演藝光芒以及《梅艷芳》電影的花絮，向觀眾們呈現香港女兒梅艷芳(Anita Mui)傳奇一生，同時也帶領觀眾穿越時空，見證香港不同時代的變遷，推動廣東歌之傳承。

同場更展示了當年群星雲集，另一邊廂的舞台，集合梅姐不同形象的相片，及其告別演唱會中的標誌性婚紗造型，還有香港著名攝影師Wing Shya夏永康的Wing Shya X Anita 相片展。

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【Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita】詳情：

【Music-Go-Round】旋轉光影旅程 【期間限定Diva梅艷芳Gallery】 日期 2021年11月27至2022年1月2日 時間 上午11時至晚上9時 地點 利舞臺廣場地下 禮頓中心G10

記者：蕭雅文