【明日大嶼】人工島環評未詳細交代填海方案　預告需於維港填海

▲ 交椅洲人工島環評報告未有詳細交代填海方案。（資料圖片）

政府並無因「北部都會區」而放棄「明日大嶼」，今日（12日）將交椅洲人工島環境影響評估的工程簡介「斬件」成3部份提交環保署，分別涉「填海」、「發展」和「交通」，並指是為了令相關討論更聚焦。

政府今年6月批出顧問合約進行中部水域人工島—勘查研究，料3年半內完成，即約2024年底。然而，勘查研究仍未完成，「交椅洲人工島」環評報告的工程簡介已分成「交椅洲人工島填海工程」、「交椅洲人工島發展」和「香港島—大嶼山東北連接路」3份提交。

人工島詳細規劃資料欠奉 較三跑環評簡略

綜合3份環評報告，雖有就各方面評估影響，但其內容較過去的填海工程環評報告簡略。

同為填海工程，機場三跑道工程的環評報告就更為詳細，例如有劃定填海的範圍和形狀，新土地上的設計放置亦有清楚列明。

▲ （環保署文件圖片）

▲ （環保署文件圖片）

反觀交椅洲人工島3份環評報告，只在交椅洲附近位置，劃定一個四邊形作「暫定填海工程範圍」，當中未有詳細方案，亦無人工島大小和形狀等資訊。

▲ （環保署文件圖片）

擬建公路連接大嶼山東北至香港島 需於維港內臨時或永久填海

環評報告中提及要建公路連接交椅洲人工島、大嶼山東北、竹篙灣和香港島。工程包括從人工島連接大嶼山，約9公里的高架路、地底隧道和地面道路；以及連接香港島，約5公里的海底隧道。

▲ （環保署文件圖片）

另外，工程需於維港內進行臨時或永久填海，以建造在香港島的道路著陸點。

然而，現時《保護海港條例》有「不准在海港內進行填海工程」的推定，未來要推展相關工程，或需修改有關法例。

生態影響及補償方案未有詳細解釋

在人工島填海工程的環評報告中，報告指工程期間會出現短暫生境喪失、生境退化及生境分裂，亦會對附近生境及相關野生生物造成干擾。報告中指出包括海鳃在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹（鱟）、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰均會受影響。同時，施工時會產生有毒污染物。

報告指出，水動力體系、水質、侵蝕及沉積模式會因填海而發生變化，從而造成潛在影響。然而，報告中並未提及「潛在影響」意指什麼。

而補償方案方面，報告提出工程期間，會遷移具重要價值的品種、限制在特定範圍或季節進行工程、盡量縮小填海面積、 避免使用撞擊式打樁、採用替代設計或施工方法如非浚挖式填海、維持良好工地作業模式等。

至於工程後，會制訂和實施有效及可行的緩解措施，包括補償措施，以解決因填海而導致生境永久喪失的問題。然而，文件並未提出可行方案。

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記者：陳梓蔚