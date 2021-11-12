【港樂音樂會】港樂太古「港樂‧星夜‧交響曲」載譽重臨中環海濱　破天荒首次網上同步直播

闊別兩年的香港管弦樂團（港樂）戶外大型交響音樂會，今月13日（星期六）終於以太古「港樂‧星夜‧交響曲」載譽重臨中環海濱！與此同時，大家可以同時於港樂網站、Facebook 及 YouTube 平台作全球直播。

是次「港樂‧星夜‧交響曲」會由香港指揮吳懷世與港樂，聯同大會主持Harry哥哥，為廣大市民表演。港樂樂師凌顯祐以及莫思卓、華達德和施樂百還擔任獨奏家，為大家送上皮亞佐拉《大探戈》和安德森《號手的假期》。

音樂會將以舞曲為主題，演奏華格納、聖桑、柴可夫斯基、皮亞佐拉、小約翰‧史特勞斯、安德森、布拉姆斯 及哈察都量的作品。除了可以享受美樂，最後還有璀璨煙火，為表演畫上完美句號。

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今年港樂準備了開場特備節目，將首次於中環海濱同西九藝術公園大螢幕上播映今年樂季揭幕音樂會，音樂總監梵志登大師指揮貝多芬的第七交響曲精彩片段。各樂迷可於6點30分提早入場觀看。

太古「港樂‧星夜‧交響曲」音樂會費用全免，為配合政府防疫及社交距離等措施，音樂會將以劃位形式、不多於四人一組入坐。場內不准飲食，觀眾亦須全程配戴口罩。

不能到現場的觀眾都可以安坐家中，到港樂網站、Facebook及YouTube平台觀看是次全球直播。

由即日起，大家可以透過網站索取門票，門票數量有限，先到先得。

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記者：蕭雅文