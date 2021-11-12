【IDK】體會愛徒炎明熹壓力大　Gin Lee不為負評鑽牛角尖：明就明

由大馬來港發展剛好十年的Gin Lee（李幸倪），今年做了兩件十分難忘而滿足的事情，首先是跟偶像張學友合唱《日出時讓街燈安睡》成流行榜大熱歌曲；另外在《聲夢傳奇》首任導師，於3個多月除了跟年青學員建立了深厚友情，也讓Gin在歌唱生涯上有所啟發。而12月將會舉行實體演唱會，剛為十周年的事業迎來完滿一頁。

▲ Gin Lee來港發展十年。（攝影：湯致遠）

Gin Lee今年做完大熱歌曲《日出時讓街燈安睡》，旋即再推新歌《IDK》，看似為明年的樂壇頒獎禮衝刺，其實今次也是《日出時讓街燈安睡》同一創作班底，亦同樣關於生活哲理。

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常抱未知心態

《IDK》是網絡潮語，意即「I Don't Know」，背後卻是隱藏人生道理。Gin解說：「我和Eric Kwok原來都很喜歡看哲理書，其中有位哲學大師就講過關於『IDK』的理論，人要經常抱著未知的心態，才有進步空間，否則覺得甚麼都了解，就會變成原地踏步，更進一步說，不少事情很難有百分百的對與錯，凡事都保留有空間，才可以有更多可能性。」

Gin Lee稱此道理也是自小父母的教導：「爸爸教我這個世界不應只有黑和白，例如衝紅燈究竟是對或錯，若然在半夜街上沒人，而你正載著一位趕著到醫院的孕婦，那應否衝呢，這中間便有思考空間。我也感謝家人教常要反思，令我也漸漸學懂放開思想。」

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做藝人不能永遠順風順水，遇著逆景，Gin稱能放開思緒也不易鑽牛角尖。「我不是火爆的人，也不太易動怒，若遇著不稱心的事，也多以對方立場去想，盡量作出平衡。」

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放諸演藝工作，Gin亦覺仍有太多未知領域，如演戲，也是她很想去嘗試的範疇。而今年初次《聲夢傳奇》導師一職，也令Gin有全新的體驗。她憶述：「我從來未做過導師的工作，正是帶著『IDK』的心態去試，過程中卻是很震撼，原來我會跟著學員一同哭一同笑，會擔心會緊張，這些情緒都是未曾想過會出現。」

做《聲夢》導師感受深

而Gin跟《聲夢》學員亦建立了亦師亦友的關係，其中跟炎明熹也特別投緣，早前Gin開網上騷，亦特地邀對方做嘉賓，二人合唱真情流露。

看著炎明熹由比賽至勝出，Gin頗能感受她的壓力。「始終Gigi要兼顧學業，現在幾乎每日都有活動，又要拍劇和唱歌，而她的自我要求很高，表現水準偶有高低，她就會很大壓力，如她日後要繼續行這條路，一定會遇到更多考驗，能愈早學會面對壓力就愈好。」

作為前輩，Gin給予炎明熹的建議，是至少要爭取休息。「我也是這樣，工作檔期太密時，只要在車上有十分鐘時間，我就會睡覺，這個短短的充電時間，已經很重要。」

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十年前Gin也經歷過做新人的階段，現在回想，她深感現在生態已有不同。「現在新人有更多機會和演出平台，網上表現的空間也更大，同時也會更吃力，因為要更直接面對網民的評語。」

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盼網民減少批判

實力派的Gin Lee雖然受到的網上負評較少，但她也會很留意每一個評語。「因為我想知道觀眾的反應，若做得不好就會改善，有時某些未經思考就作出的批判，也會疑感為何別人會如此看我，但我不會鑽牛角尖，人們可能只憑一張相就作出判斷，但他們也不知道我背後的付出，故我很少去解釋，因為喜歡我的人就會明，否則怎樣講也是沒用。」

她坦言「IDK」心態也是適用於網絡世界，若大家在批判前，會去思考是否已知事實的全部，保留「what if」的可能性，就或者可以減少網絡攻擊。「不要少看自己的每一個留言，因為這都可以成為攻擊的武器。」Gin有感而發。

▲ 相隔三年12月再開實體演唱會。

記者：區家歷