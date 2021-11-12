【回收舊衫】奶奶好意轉贈二手「阿婆衫」　新抱嫌款式老土憂拒收玻璃心碎

▲ 台灣有奶奶轉贈二手衫予90後新抱，可是款式老套被嫌棄。

二手衣物循環再著，慳錢又環保，可是大前題是收物者適合。台灣一名90後新抱在網上大呻，奶奶將二手衫轉贈予她，可是款式不是她所好，變成得物無所用，囤積在家中變垃圾，她怕婉拒不收會令奶奶傷心，向網民求意見。

該名女網民於周一（8日）在網絡討論區「Dcard」發帖，表示不明白到底為甚麼奶奶總是覺得一個20幾歲少女會想穿長輩的衣服，奶奶經常轉贈二手衣服予她感苦惱。

▲ 奶奶轉贈一大堆衫送新抱。（圖片︰Dcard）

奶奶轉送二手衫予新抱

事主其實在昔日跟老公拍拖大學時期時，男友的媽媽（現時的奶奶）間中會拿不穿的衣服送她，大約每次4、5件，也會將老公姊姊不穿的衣服給她，姊姊的衣服至少還比較年輕，事主有時候還會拿幾件來穿，可是奶奶的衣服款式真的不行。

以前是小女孩不懂拒絕，事主照單全收男友媽媽所送的衣物，變成現時成為新抱，奶奶繼續出於好意，一直送她二手衣服，近日更出現一大喼。

不好意思全部都跟他說不喜歡，還是會勉強挑個幾件回去（塵封在衣櫃）……然後最近婆婆（奶奶）在整理家，直接帶了一大行李箱衣服過來給我。

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大堆復古風「阿婆衫」

圖文並茂，事主拍攝了部分衣服相片向網民展示，她拿出來直接堆滿梳化一角，長輩的衣服大概包括有阿姨款花花、金蔥小外套、亮片小背心、很像雨衣的恤衫、啡色配色上衣、棉襖等，還有小學生呎寸的浴衣，新抱形容它是「嫦娥奔月」。

以上幾件是比較誇張的，也有中性一點的，但新抱也是不喜歡。她有故意在老公面前說，「我怎麼可能會穿這個啦」之類的話，人夫也很無奈。新抱明白奶奶是出於好意。

她覺得給我的東西包括衣服，都是好東西，品質很好或有些是全新的，我能明白婆婆（奶奶）是喜歡我，才把她覺得的好東西都拿給我，但我實在是不需要啊。

擔心拒收奶奶玻璃心碎

之前樓主搬家，奶奶特意從他家整理出十幾箱物品，將家中不要的東西取過來，事主整理了好久，並退還了一半給奶奶，很委婉的傳訊息謝謝她，結果奶奶玻璃心碎，曾傳訊息予新抱問︰

這些都不需要？這些瓶瓶罐罐可以讓你裝乾果小點心。這是煮意大利麵的專用鍋也不用？很多其實是給他當擺飾用的。

奶奶傳了訊息過沒多久全部收回，新抱早有看到及截了圖。從此事可見，奶奶玻璃心很介懷新抱不領情。

如果又委婉的和婆婆（奶奶）說，你給我的那些衣服，我全部都不要，她一定又玻璃心碎滿地了……只能過一陣子偷偷把它們處理掉了。

網民建議捐贈網上放賣

網民對此意見不一，有些認為奶奶出於好意，多少也要給面子，有的認為不如讓丈夫出聲拒收。另一方面，有的建議可捐贈或放上網賣。更多意見如下︰

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事主看過網民留言，發現原來有些人喜歡這種古著風，她決定過一陣子再一件件拍照拿去網上拍賣，而到時候會通知有興趣的網民，希望各位幫她解決掉這些奶奶的衣服。

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責任編輯：王明芳