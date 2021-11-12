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【M+開幕】多個展廳外現人龍　有市民望增加標示及說明

社會 16:33 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

M+博物館今日開幕，吸引不少市民參觀，各展廳外均現排隊人龍。（梁偉榮攝）

M+博物館今日（12日）開幕，吸引不少市民參觀，各展廳外均現排隊人龍。有市民指展廳的出入口指示並不清晰，望增加標示；亦有市民指，作品抽象難明，應增加更多說明。另外，「香港：此地彼方」展覽內的留言區現「有傘有聚 We’ll be back!!!」等字句。

市民杜先生指，香港一直被指是文化沙漠，M+博物館可以令市民對文化藝術有更多認識，但認為部分展品涉及裸露及生殖器官未必適合小朋友觀看，應該更好的分門別類，如分哪些展覽老少咸宜等。他又認為，展覽的出入口指示並不明確，如部分展覽口只準出不准入，卻沒有標明，容易讓人混亂，因為有更多標示。

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市民黎先生就指，今日人流比較多，只看了數個展館，會再來參觀，對博物館整體的設計及展品亦很滿意，認為可以媲美世界級展館。不過，他認為很多展品的象徵意義比較抽象，但部分沒有作品簡介，難以理解，認為可以增加更多說明；又指部分作品雖有簡介，但字體亦較細難看清。

市民馬先生就表示，對M+博物館期待已久，希望博物館可以帶來在展示及內容上的突破，又指對博物館很滿意，認為所有展品都很高質素，又認為有關「香港:此地彼方」展覽，也可以拉近生活和藝術的距離，會再入場仔細觀賞。

此外，在「香港：此地彼方」展覽內設有留言區，有市民在紙張上畫了黃傘，並寫上「有傘有聚 We’ll be back!!!」。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰

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