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【訟費保證】華懋慈善基金指控龔如心遺產管理人上訴　基金須付訟費保證金揭現金流僅餘2.2萬

社會 16:33 2021/11/12

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龔仁心。（資料圖片）

華懋慈善基金有限公司早前入稟高等法院，質疑龔如心遺產管理人收費過高，其中指控遺產管理人羅兵咸永道抬高收費予中間人劉子邦，羅兵咸永道及劉早前申請剔除部份指控獲批，基金不服提出上訴，被對方要求支付訟費保證金，上訴庭今(12日)頒下書面判決。上訴庭指基金欠債逾5,043萬，另涉欠付官司訟費9,285萬，現金流僅餘2.2萬元。上訴庭基於基金財政拮据，加上上訴勝訴不高，故頒令基金須支付訟費保證金90萬元，另須就此申請支付訟費20萬元。
 
原告華懋慈善基金有限公司；答辯人陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦，陳、黃及莊為羅兵咸永道會計師事務所合夥人，為龔如心遺產管理人，劉是促成羅兵咸永道成為遺產管理人的中間人。
 
原告早前入稟指控羅兵咸永道抬高遺產管理費10%，支付予中間人劉子邦等指控，答辯一方質疑指控欠缺文件等理據支持，向高院申請剔除部份指控獲批。原告就此提出上訴，答辯一方則要求原告支付訟費保證金，雙方早前透過書面作出申請。
 
上訴庭今於判詞中指，根據基金截至2019年12月底的財務報告，基金欠債共逾5,043萬，現金流僅餘2.2萬，加上仍被追討中的官司訟費為9,285萬，一但基金被成功追討，基金負債將增至至少逾1.43億元。上訴庭指雖然根據2019年度財務報告顯示，基金就官司訟費可獲逾2.839萬，惟有關項目卻未被列入資產中，因此能否收回仍成疑。
 
此外，法官早前就剔除申請頒令基金須支付逾365萬訟費，基金認為費用過高，至今仍未支付。基金強調財政並不拮据，基於多年來獲得第三者捐款，惟核數師指出並沒有任何證據支持其說法，基金亦從沒有披露捐款者身分、金額或捐款因由等。上訴庭指即使基金稱捐款者要求隱名，不明白其他細節為何不能披露。
 
上訴庭續考慮到原告上訴理據，包括處理剔除指控的法官曾處理陳振聰案表現偏頗，並於作出剔除部份指控犯錯。上訴庭認為上訴勝訴不高，故裁定基金須支付訟費保證金。
 
上訴庭裁定基金須於21天內支付90萬元訟費保證金，另須就本申請支付20萬訟費。

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 記者：林育慧

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