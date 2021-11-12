【非法勞工】入境處一連4日反黑工拘13人　包括4名僱主

▲ 反非法勞工行動拘十三人。（新聞處提供）

入境處一連四日拘捕13人，包括9名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處今日（12日）表示，在本月8日至11日展開反非法勞工行動，搜查了18個目標地點，包括按摩店、裝修中單位、回收場、住宅大廈、餐廳及商場，共拘捕9名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男5女，年齡介乎25至58歲。當中1男2女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男2女，年齡介乎54至72歲。



發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。



發言人又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐