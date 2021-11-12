【星空下的仁醫X拳王】 「院長」海俊傑夥郭子豪解兒科疑難　陳嘉慧主動埋身嚇窒張振朗

▲ 海俊傑、郭子豪和張振朗等亮相《醫醫，我不想再病了》。

無綫醫學資訊節目《醫醫，我不想再病了》逢周四周五晚播映，第十四集《醫醫》剛好探討兒科問題，是故今集請來以兒科為主題的台慶劇《星空下的仁醫》演員亮相節目，剷集中安妮醫院的「院長」海俊傑及「高級醫生」郭子豪齊來撐場，同場還有另一套台慶劇《拳王》的主角張振朗及賴慰玲。

▲ 「院長」 海俊傑跟「高級醫生」郭子豪似乎十分專業。

子豪表現欠佳

節目請來兒科專科醫生劉成志及註冊營養師（澳洲）劉嘉豪分享健康資訊及小貼士，探討處理兒童發燒的正確方法，以及嬰孩一星期便便一次是否正常等。

當中跟「流姑娘」何沛珈一組的海俊傑及子豪，可謂搞笑地「角色入血」，齊以專業口吻分析及解構各大兒科問題，當子豪表現欠佳時，海俊傑又會搞笑謂：「我不會再容許他在我們間醫院」。

未知是否夥拍兩位「醫生」關係，「流姑娘」突然能力值勁升，全程答問題都好「中」，獲劉成志醫生大讚。

▲ 張振朗一面無奈。

另一隊的賴慰玲，由於本身已榮升人母，故對所有問題涉及的範疇都有一定認知，難怪被冠以「兒科知識王」。

至於「拳王」張振朗的表現亦同樣標青。另外陳嘉慧節目期間大爆自己是「朗粉」，之後即不由分說翹著張振朗「繞場一周」，又餵張振朗食米紙卷，更搞笑的是，黎諾懿貪玩地將陳嘉慧及張振朗的手放在一起，陳嘉慧亦一副嗒糖樣配合，嚇得張振朗發問謂：「我上了個甚麼節目？」

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