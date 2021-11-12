【花生鯁喉】男子咳嗽9年不癒發燒胸悶　檢查揭花生卡住支氣管【附易鯁喉食物】

▲ 男子咳嗽9年不癒發燒胸悶，檢查揭花生卡住支氣管。

內地一名67歲男子9年來一直受咳嗽問題困擾，近來情況不但變得嚴重，還出現胸悶、發燒症狀，連日常活動都要家人攙扶。早前到醫院檢查後，發現罪魁禍首竟是一顆卡在支氣管的花生。

根據內媒《瀟湘晨報》報道，該名李姓男子9年來一直有咳嗽、咳痰的問題，惟今年下半年，其症狀不斷加重，早前更開始發燒、氣喘，影響到正常生活，連上廁所、洗臉都需要家人攙扶。

最新影片推介:【活得健康啲】早餐吃方包以為健康血糖反飆升 糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

李男在本月6日住院接受治療，醫生為他進行電腦斷層掃描，結果發現他的右肺下葉支氣管有異，並出現感染情況，懷疑裏面有異物。其後醫生透過支氣管鏡檢查，發現有一顆花生阻塞其支氣管。

由於花生進入支氣管的時間太長，已經長出肉芽，醫生利用冷凍技術將花生凍住後再取出，其後發現李男的心律、飽和度等各項指數在幾分鐘內恢復正常。

報道引起內地網民熱議，不少人紛紛留言，「好可怕，以後吃東西一定要細嚼慢嚥」、「支氣管有異物應該很難受，老人能忍9年真厲害」、「老人與小孩吃這類食物時，都應該特別注意，容易卡在喉嚨或是進入氣管，都非常危險」。

12款鯁喉高危食物

過往也有兒童因進食花生時卡氣管。綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣