【經濟情況】本港第三季實質GDP增5.4%　消費物價指數按年升1.1%

▲ 政府今日發表《2021年第三季經濟報告》和2021年第三季度的本地生產總值修訂數字。（陳靜儀攝）

政府今日(12日)發表《2021年第三季經濟報告》和2021年第三季度的本地生產總值修訂數字。實質本地生產總值在第三季按年增長5.4%；基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.1%，政府預計隨着環球進口價格上升，

整體通脹壓力在短期內料會增加。

政府經濟顧問歐錫熊表示，隨着全球經濟活動進一步恢復，以及本地疫情穩定，香港的經濟復蘇在第三季更穩固。實質本地生產總值在第三季按年增長5.4%，而第二季增幅為7.6%。升幅緩和是由於今年上半年增長較預期強勁以及比較基數較高。首三季合計,實質本地生產總值按年增長7.0%。經季節性調整後按季比較,實質本地生產總值在第三季輕微上升0.1%。

基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.1%,升幅高於上一季的0.3%，部分原因是一些消費相關項目的價格隨着本地疫情穩定和消費需求好轉，而錄得較大升幅，加上某些消費物價指數組成項目的比較基數偏低。展望未來，隨着經濟復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但基本消費物價通脹在今年餘下時間應維持受控。考慮到今年首三季基本消費物價通脹為0.4%，2021年基本消費物價通脹率預測由8月時覆檢的1%下調至0.7%。相應的整體消費物價通脹率預測為1.6%。

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記者：蘇文軒