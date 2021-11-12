【食物安全】​南非部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ ​南非部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（12日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指南非誇祖魯納塔爾省uMlalazi Local Municipality和Ulundi Local Municipality，以及豪登省Randfontein Local Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首九個月並無從南非進口禽肉。已就事件聯絡南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

