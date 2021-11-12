【聲夢傳奇x萬千星輝賀台慶】姚焯菲新歌MV逾120萬點撃率　Chantel視炎明熹為良師益友

▲ Chantel新歌《原來談戀愛是這麼一回事》MV在網上錄得逾120萬點擊率。

《聲夢傳奇 》學員姚焯菲（Chantel）昨晚（11月11日）放學後到TVB電視城為下周五（11月19日）的《萬千星輝賀台慶》表演進行綵排。姚焯菲表示因為參演的劇集《青春本我》接近煞科，所有利用課餘時間參與台慶綵排算輕鬆。

至於，她的首支個人歌曲《原來談戀愛是這麼一回事》MV在網上已錄得逾120萬點擊率，Chantel表示多謝歌迷支持，並透露︰「爸爸和嫲嫲每天也點擊收看。」

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視炎明熹為老師

與炎明熹（Gigi）同為《聲夢》最人氣學員的Chantel，不免常被外間拿來作比較。但Chantel卻沒有視對方為競爭對方，更為好友新歌《真話的清高》MV網上點擊逾140萬而高興。

Chantel表示希望二人可以有機會合唱︰「我也有聽Gigi的歌，大家風格不同，各有各好。如有機會，我想再跟她合唱、多合作。」

同時，Chantel謙稱對方教了她很多東西：「她會給我意見，令件事做得更好，是我的小老師。」

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