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【遊樂平台】姜濤與鄭裕玲首度合作拍廣告　百變姜B與Do姐Staycation

娛樂 17:32 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

姜濤與鄭裕玲首次合作拍廣告。

著名旅遊玩樂平台成立7周年，邀請到人氣男團MIRROR成員姜濤，夥拍向來精明的鄭裕玲（Do姐），二人首次合作拍攝硬照及宣傳片。廣告中姜濤換上多個造型，包括瑜伽小子、咖啡學徒、機師，而一向識玩識食的Do姐於廣告拍攝中更傳授了姜濤「玩精啲！玩盡啲！」的竅門。

姜濤的歌曲《一天多一點》中歌詞提到，大家都喜歡盡情玩樂、享受假期，而向來饞嘴、貪玩的姜濤就跟著精明的Do姐以「玩精啲！玩盡啲！」的玩樂新角度，體驗本地各式各樣的玩樂好去處，包括酒店Staycation、餐飲、工作坊、本地特色體驗等。

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Do姐表示：「以往見姜濤都是在電台較多，今次是二人首次合作的廣告拍攝，十分高興！拍攝過程很順利，而且在酒店內拍攝了Staycation 、享用美食等鏡頭，想不到在香港歎酒店和本地遊都可以有這麼多的選擇。」

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姜濤則表示：「廣告中其中一幕是坐在床上打遊戲機，雖然是我喜歡的籃球遊戲，但令我更難忘的是與Do姐體驗民航飛機的模擬飛行體驗，置身駕駛艙中飛越香港上空，很刺激、感覺非常真實！有機會一定會約MIRROR一齊再玩！」

姜濤在廣告中更借咖啡拉花向姜糖們暗暗表達心意，二人均表示很期待看到廣告完成品，希望在不久的將來再次合作，屆時可以一起到海外拍攝旅遊行程。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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