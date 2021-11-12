【神的女主角】家人鬥扮Anson Lo比賽好窩心　肥爸爸為妻女追星剃掉留20年鬍鬚

▲ ViuTV真人騷《神的女主角》最近一集中，各組男家庭成員扮教主經典造型，其中肥爸爸不惜剃掉留了20年的鬍鬚。

ViuTV真人騷《神的女主角》現正熱播中，共6個家庭為爭取成為MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的MV女主角進行大決鬥。日前一集要家庭成員挑戰扮教主不同造型，各隊都出動爸爸、兄弟負責扮嘢挑戰，其中一位肥爸爸為協助妻女贏得比賽，不惜剃掉留了20年的鬍鬚。

在節目中，每位女參賽者必須帶同2位家庭成員以組合形式比賽，以協助女參賽者贏得教主MV女主角寶座，故節目播出以來受到好評，讚揚家人之間充滿愛。

▲ ViuTV真人騷《神的女主角》正熱播當中。（ViuTV提供）

教主5個經典造型

日前一集剩餘的5個家庭對決，同派出男隊員出戰扮教主5個經典造型，包括《大叔的愛》阿牧、《男排女將》Bobby、炎夏穿大褸的「發冷」造型、演唱會露腰裝造型及《全民造星I》比賽經典造型，再到有「教主碼頭」之稱的尖沙咀碼頭找途人合照搶分，最低分一組會被淘汰，故各組都出盡全力搶分。

女性家庭成員紛紛為爸爸、兄弟化妝，而其中肥爸爸劉建全更作出大犧牲，不惜剃掉留了20年的鬍鬚，化上濃妝變小白臉，並穿上籃球服扮演Anson Lo在《全民造星I》的比賽經典打扮。

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肥爸爸被誤以為扮「曾志偉」

不過，身形比教主大幾個碼的肥爸爸，憑誠意和口才搭夠，氹得小朋友好開心，但有小朋友卻以為他正在扮「曾志偉」，令爸爸大感無奈，但他仍堅持下去為妻女完成任務，與途下拍下多張合照，取得足夠分數成功晉級。

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哥哥扮演唱會露腰造型最神似

而5組之中以年輕參賽者譚紹儀的哥哥，扮教主在演唱會上的露腰造型最神似，哥哥為了妹妹犧牲色相，落力求途人合照，令妹妹譚紹儀感動得落淚，結果哥哥獲得最多合照而取得最高分。

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最後，參賽者陳昕彤的弟弟扮演《大叔的愛》中「阿牧」得最低分而被淘汰，眾人大感不捨落淚，雖然輸了比賽，但家人的關係比之前更親密。

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責任編輯︰林綺玲