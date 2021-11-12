【陳凱詠演唱會】Jace成功邀好友AK做嘉賓　網民集氣Dee哥再現身

▲ Jace跟Anson Kong是好友。

陳凱詠（Jace）出道2年迎來首個個人公開售票演唱會，將在12月11至12日於九展Star Hall舉行《UNPORDERED演唱會》，在圈內有不少好友的Jace，早被歌迷「二品官」進行誰是嘉賓競猜遊戲，其中兩隊人氣組合MIRROR及ERROR的成員都屬大熱人選。

Jace在9月中舉行九展Music Zone《PROCESSED音樂會》，當時便獲MIRROR成員AK（江𤒹生）、顧定軒、張蔓莎、商台DJ Oscar等到場支持，各好友也跟Jace後台大合照。

▲ 9月開騷時已獲AK、顧定軒、張蔓莎、DJ Oscar等到場支持。

因AK跟Jace曾合作過商台廣播劇《Last Seen》，二人份屬好友，十分投契，早期待再有下次合作。因此「二品官」都相信AK會成為Jace的演唱會嘉賓，而重友情的AK，現時已答應了Jace，12月會為她於Star Hall的演唱會擔任嘉賓！

▲ Jace曾任主播訪問Dee哥。

而網民早前亦發現到，Jace早期為唱片公司網上頻道拍片做主持時，便曾訪問過ERROR成員阿Dee（何啟華），Dee哥在片中分享做dancer的苦與樂，其實Jace跟阿Dee亦是好朋友，早前在《Chill Club》音樂會，Jace在台上驚險甩裙，也是由Dee英雄救美，因此歌迷都力推Dee哥可以成為嘉賓，究竟Jace能否成功召喚兩隊人氣成員現身呢？

最新影片推介：Dee+娟姐訪問