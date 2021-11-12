  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳凱詠演唱會】Jace成功邀好友AK做嘉賓　網民集氣Dee哥再現身

娛樂 17:40 2021/11/12

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

Jace跟Anson Kong是好友。

陳凱詠（Jace）出道2年迎來首個個人公開售票演唱會，將在12月11至12日於九展Star Hall舉行《UNPORDERED演唱會》，在圈內有不少好友的Jace，早被歌迷「二品官」進行誰是嘉賓競猜遊戲，其中兩隊人氣組合MIRROR及ERROR的成員都屬大熱人選。

Jace在9月中舉行九展Music Zone《PROCESSED音樂會》，當時便獲MIRROR成員AK（江𤒹生）、顧定軒、張蔓莎、商台DJ Oscar等到場支持，各好友也跟Jace後台大合照。

9月開騷時已獲AK、顧定軒、張蔓莎、DJ Oscar等到場支持。

因AK跟Jace曾合作過商台廣播劇《Last Seen》，二人份屬好友，十分投契，早期待再有下次合作。因此「二品官」都相信AK會成為Jace的演唱會嘉賓，而重友情的AK，現時已答應了Jace，12月會為她於Star Hall的演唱會擔任嘉賓！

Jace曾任主播訪問Dee哥。

而網民早前亦發現到，Jace早期為唱片公司網上頻道拍片做主持時，便曾訪問過ERROR成員阿Dee（何啟華），Dee哥在片中分享做dancer的苦與樂，其實Jace跟阿Dee亦是好朋友，早前在《Chill Club》音樂會，Jace在台上驚險甩裙，也是由Dee英雄救美，因此歌迷都力推Dee哥可以成為嘉賓，究竟Jace能否成功召喚兩隊人氣成員現身呢？

最新影片推介：Dee+娟姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
16:12 2021/10/27
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
【UNBORDERED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展
10:35 2021/11/02
【UNBORDERED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展

你可能感興趣

【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
16:12 2021/10/27
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
【UNBORDERED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展
10:35 2021/11/02
【UNBORDERED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展
陳凱詠 Mirror Error 江𤒹生 何啟華 歌手 演唱會

最高瀏覽

【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
今日 10:32
【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
12:50 2021/11/11
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教