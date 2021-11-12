【打擊毒品】警方搗破兩製毒中心　拘4男檢835萬元毒品

▲ 警方搗破兩製毒中心，拘4男檢835萬元毒品。（黃傑偉攝）

警方港島總區特別職務隊於本月2日及12日，展開反毒品行動，成功搗破2個製毒中心，拘捕4名男子，被捕人年齡介乎23至27歲，並檢獲市值超過835萬元毒品。

警方較早時根據情報分析及深入調查，成功鎖定2名男子，2名目標男子涉嫌與九龍及港島販毒集團有關。警方經過連日部署，於11月2日在紅磡一間酒店外截查2名目標男子，並在2名男子身上及租住房間內檢獲2.9公斤懷疑可卡因及大量製毒工具。警方其後以製造危險藥物，及販運危險藥物罪名拘捕2名男子。

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警方其後經過深入調查，再鎖定另外2名目標男子。警方發現該2名男子利用油麻地一個劏房僻作製毒工場。港島總區刑事部探員於今日凌晨作出部署，在油麻地展開緝毒行動，在一棟大廈外成功截查2名目標男子。警方將兩人帶上劏房單位搜查，在單位內檢獲2.5公斤可卡因粉末、及610克霹靂可卡因及一批製毒器具，包括殘留粉末煮食煲、電子磅、量杯、大量梳打粉、電子爐及可再封膠袋。

探員於是以製造危險藥物罪名拘捕2名報稱無業27歲男子。2名被捕人現正扣查中，警方稍後會落案起訴2人，並將於明日（13日）在觀塘裁判法院提堂。

港島總區特別職務隊第一隊高級督察鄧伊娜指，警方發現今年檢獲毒品比去年同期有明顯上升趨勢，涉毒品案件被捕人亦有年輕化跡象。警方相信，毒販以金錢利誘年青人販毒，並混淆訊息，令年青人誤以為年輕可作求情理由。警方重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁，而家長亦要時刻關顧年輕人，不要讓毒販有機可乘。

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記者：黃穎津