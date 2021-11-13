【暴飲暴食】減肥後報復式連續5天暴飲暴食　馬來西亞女星胃炎吐血揭食道灼傷

▲ 馬來西亞女歌手黃若熙因暴飲暴食導致吐血，胃部受傷發炎及食道灼傷。

吃東西都要控制！馬來西亞一名女歌手日前在社交平台自白自己消失的原因，她指早前因連續5天暴飲暴食，吃辣又喝酒，導致某一晚突然劇烈吐血，其後到醫院求醫，經檢查後發現胃壁遭胃酸磨損，繼而患有胃炎，食道更被灼傷。令她吸取教訓，不再敢肆無忌憚亂吃東西，並呼籲大家要注意胃部健康。

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馬來西亞女歌手黃若熙日前於instagram的限時動態發文指，自己有好幾天沒有更新帖文，原因是因為要在短時間內減肥，因此嘗試一些瘦身產品，該瘦身產品會向大腦發出「不會飢餓」的錯誤訊息，繼而他減少了進食的慾望，沒吃東西使她的胃壁遭胃酸磨損。

▲ 馬來西亞女歌手黃若熙。（圖片來源：黃若熙instagram）

一向喜歡吃辛辣食物的她，結束一周的拍攝後，運續5天暴飲暴食，吃辣的食物和喝酒，結果引致胃炎。她指某一晚的凌晨4時突然吐血，目測吐了約10毫升的血，更形容「就連打嗝都是血腥味」。之後她感到肚子有燃燒的感覺，手腳不斷微微顫抖，更出現頭暈、發燒魏症狀，並立即求醫。

黃若熙指，經醫生的檢查後，發現胃部受傷發炎，食道灼傷，幸好不太嚴重，因此住一晚院便可出院。醫生也警告她暫時不能再喝酒、茶和咖啡，亦不可以吃朱古力、辛辣和太油膩的食物。

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黃若熙指自己恃著年輕長期暴飲暴食，經過是次可怕的經歷後，她決定要好好休息，明白很多問題不會突然來襲，而是經長期的累積而爆發，因此告訴大家要小心注意自己的胃部健康，不要暴飲暴食。

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責任編輯：羅嘉欣