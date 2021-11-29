【校長專欄】油基法STEAM校本課程涵蓋不同學習領域 培養學生成為STEAM正向新一代

▲ 油基法將STEAM校本課程涵蓋不同學習領域 。

STEAM教育已成香港教育新常態，以我校為例，「正向綠『惜』愛科創藝‧主愛陶鑄STEAM新世代」為本學年發展關注事項。透過推行CCC (Curriculum課程、Curiosity好奇、Creativity創意) STEAM校本教育計劃，致力提升學生科學探究的興趣及科學素養，培養創新思維、邏輯和解難能力，豐富學生的學習經歷。

透過全校式校本課程，讓所有學生皆能參與

STEAM校本課程涵蓋不同學習領域，包括常識、數學、資訊科技、語文及藝術等範疇。本校在常識科課堂中會增加科學實驗活動及STEAM專題研習，並以POE教學策略 (Predict預測、Observe觀察、Explain解釋) 的學習活動，讓學生在學習中進行推論、解釋實驗結果，以培養學生科學素養；本校設資訊科技科，當中已全面加入電腦編程、智能機械人、3D打印、手機程式編寫等課程，讓學生從小學習邏輯思維和新科技知識。

優化校園建設，並設計環境教育課程，加強學生的環保意識

為了推廣環保意識，建設綠「惜」校園，操場旁設有「百果園」及STEM溫室，種植了不少植物供同學和老師認識和採摘，讓學生認識植物的生長過程及了解生態平衡的重要性。此外，透過添置溫室內的水耕種植和魚菜共生系統，與常識科的生物世界課程相連一體。

校內安裝小型太陽能發電系統，除了推動可再生能源外，亦作環保教學用途，讓學生了解再生能源，從中學習低碳生活的模式，培養學生成為環保公民。

推動課後活動及課程，延伸學生的學習經歷

除了持續發展全班式STEAM課程外，本校也成立不同的資優小組，並於課餘時間推行抽離式資優STEAM課程，以發展各類學生的潛能。透過「無人機編程隊」，本校讓學生學習更進深的編程及手控無人機的技巧，訓練同學空間思維、數學運算、邏輯思維及協作能力。

「機械人編程校隊」有助訓練學生掌握編程技巧，提升邏輯思維，並運用不同的方法去解決所遇到的困難。配合不同範疇的資優課程如「趣味STEAM組」，開發高小學生的興趣及潛能。

本校透過課程 、STEAM教育、環境建設、課後活動及學習經歷，讓學生熱愛科學，創造藝術，在上帝的恩典中成為愛科創藝之STEAM正向新一代。

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