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【強制檢測】40歲女子未在限期前接受檢測　被判罰款3,500元

社會 18:24 2021/11/12

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40歲女子未在限期前接受檢測，被判罰款3,500元。（資料圖片）

一名40歲女子因違反《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）（《規例》），今日（12日）在九龍城裁判法院被判處罰款3,500元。

案情指，該名女子在今年1月26日於限制與檢測宣告生效期間，在沒有合法權限或合理辯解的情況下，未在指示的限期前遵從訂明人員規定接受指明檢測。她被控違反《規例》第19（E）條，今日於九龍城裁判法院被判處罰款3,500元。

在限制與檢測宣告生效期間，沒有遵從訂明人員規定接受指明檢測會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰的信息，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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