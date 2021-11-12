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【第三針疫苗】李家超今日打第三劑科興疫苗　指會視乎情況將接種第三針擴至其他群組

社會 18:59 2021/11/12

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李家超到疫苗接種中心接種第三劑科興新冠疫苗。（社交平台圖片）

特定群組昨日起開打第3劑新冠疫苗，首日錄逾1.68萬人接種。政務司司長李家超今日（12日）到北角渣華道體育館社區疫苗接種中心接種第三劑科興新冠疫苗。他感謝場內職員同心為香港抗疫出力，另與部分市民交談，呼籲他們積極鼓勵家人和朋友參與，護己護人：

越多人接種疫苗，防疫成效越大，越有利於香港社會。

合資格特定組別人士：

    點擊圖片放大
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他又說，多項科學數據顯示，人體內的抗體水平在接種新冠疫苗一段時間後會有所下跌，世衞建議特定人士可接種第三針新冠疫苗，以更有效地抵禦新冠病毒，特別是變種病毒。港府參考專家建議後，上周三公布合資格特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，包括60歲或以上人士和長期病患者可免費接種第三劑新冠疫苗，市民可按自身情況，選擇接種科興或復必泰疫苗。

他指出，政府會視乎情況，盡早將接種第三劑疫苗的安排擴至其他群組；另呼籲未曾接種新冠疫苗的市民，更加要把握機會及早接種。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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