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【煽動仇恨】涉就水警林婉儀殉職於網上煽動言論　前男警被控准保釋候訊

社會 19:04 2021/11/12

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前男警崔駿民准保釋候訊。梁錦麟攝

前男警於水警林婉儀9月底殉職後，涉在社交平台發佈具煽動意圖的言論，被控1項煽動意圖罪。案件今（12日）於西九龍裁判法院提堂。署理總裁判官羅德泉將案件押後至2022年1月14日，以待警方作進一度調查。被告准保釋侯訊，期間需遵守一系列保釋條件，包括不得作出任何危害國家安全行為等。

報稱無業的26歲被告崔駿民，被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指，崔於2021年9月25日至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

裁判官應辯方要求，准許被告保釋候訊。被告准以現金2萬元保釋，期間不得離境，須交出所有旅遊證件，並居住在報稱地址。被告另於保釋期間不得作出任何危害國家安全的行為、不得接觸或使用社交平台，如連登討論區，以及不得接受傳媒訪問。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

 記者：梁錦麟

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