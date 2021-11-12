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【野豬出沒】漁護署今起定期捕捉市區出沒野豬並將其人道毀滅　研究修訂《野生動物保護條例》

社會 19:08 2021/11/12

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漁護署公布將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅。（資料圖片）

漁護署今日（12日）公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。

北角早前有輔警被野豬襲擊，導致腰部跌傷、臀部及右小腿均咬傷。詳情即看：【下一頁】

漁護署發言人表示，該署2017年年底推出捕捉及避孕／搬遷計劃，並在2019年採取多管齊下的策略加強管理野豬，從不同方面解決野豬滋擾。然而，野豬繼續在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾。部分野豬更習慣在鬧市或馬路上出沒，對公眾及道路使用者構成潛在危險。近年野豬傷人個案已有上升趨勢，過去10年（2011年11月至2021年10月），共錄得36宗野豬傷人個案，當中超過8成（30宗）於2018至21年間發生。過去10年間，首7年平均每年只有一宗傷人個案，但近3年平均每年便有10宗傷人個案。

在保障市民安全的大前提下，漁護署自今日起將會把在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。在新策略下漁護署每月都會進行野豬捕捉行動，利用麻醉槍捕捉目標野豬人道毀滅。漁護署會優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。

由於現時野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署亦正研究修訂《野生動物保護條例》（170章），包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬於市區出沒的誘因。此外，漁護署亦會加強宣傳及公眾教育，教導市民不要餵飼野豬。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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