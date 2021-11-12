【野豬出沒】漁護署今起定期捕捉市區出沒野豬並將其人道毀滅 研究修訂《野生動物保護條例》
漁護署今日（12日）公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。
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漁護署發言人表示，該署2017年年底推出捕捉及避孕／搬遷計劃，並在2019年採取多管齊下的策略加強管理野豬，從不同方面解決野豬滋擾。然而，野豬繼續在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾。部分野豬更習慣在鬧市或馬路上出沒，對公眾及道路使用者構成潛在危險。近年野豬傷人個案已有上升趨勢，過去10年（2011年11月至2021年10月），共錄得36宗野豬傷人個案，當中超過8成（30宗）於2018至21年間發生。過去10年間，首7年平均每年只有一宗傷人個案，但近3年平均每年便有10宗傷人個案。
在保障市民安全的大前提下，漁護署自今日起將會把在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。在新策略下漁護署每月都會進行野豬捕捉行動，利用麻醉槍捕捉目標野豬人道毀滅。漁護署會優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。
由於現時野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署亦正研究修訂《野生動物保護條例》（170章），包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬於市區出沒的誘因。此外，漁護署亦會加強宣傳及公眾教育，教導市民不要餵飼野豬。
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責任編輯：郭詩詩