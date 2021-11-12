【變種病毒】兩宗在檢疫酒店發現確診個案　基因排序100%吻合

▲ 兩宗在檢疫酒店發現確診個案，基因排序100%吻合。（黃傑偉攝）

衞生防護中心日前公布有兩宗輸入個案，從外地抵港後均於東涌怡東路8號香港東涌福朋喜來登酒店進行檢疫，並涉及變種病毒「AY.4.2」。港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今晚（12日）到酒店視察，了解兩宗個案是否有酒店內傳播的風險。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，個案12382，62歲男子居住在房間1517其間一直沒有病徵，直至在第19日的檢測呈陽性，由於相鄰房間（1515）個案12374，56歲男子同樣在酒店被發現確診，由於兩名確診者住在相鄰房間，所以進行了基因排序測試，發現兩宗個案病毒100%吻合，所以認為個案12382（房間1517）是被個案12374（房間1515）所感染。兩宗個案共同在酒店的日子為11月1日至11月6日。

翻查衞生防護中心最近一周的輸入確診個案，其中11月11日公布一名62歲男子（個案12382），感染L452R變異病毒株，10月22日從泰國經航班CX654抵港，患者7月1日及7月29日在泰國接種兩劑國藥疫苗，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店。

至於另一名56歲男子，（個案12374）在11月7日公布確診L452R變異病毒株。他在11月4日出現病徵，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店。患者11月1日從英國經航班BA027抵港。他在2月13日及4月27日在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，在10月31日在英國接種一劑復必泰疫苗。

事實上在本月份的輸入個案中，東涌香港東涌福朋喜來登酒店本月至少共錄4宗確診個案，另外兩宗包括在月11月6日確診、11月2日從英國抵港的62歲男（個案12371），及11月3日從美國抵港的11個月男童（個案12373）。

值得注意的是，中心在本月初公布，本港首現英國大爆發的「Delta+」變種病毒株（AY.4.2亞系）患者，是英國輸入62歲男患者（個案12357宗），中心指該種變異病毒株或更具傳播力，但初步分析沒有明顯削弱疫苗功效。

該宗個案為11月3日公布確診個案，涉及一名62歲男子，居於薄扶林碧瑤灣21座，於10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本病毒檢測呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。

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記者：伍瑋瑋