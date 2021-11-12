【變種病毒】東涌有檢疫酒店月內至少4宗確診　消息：袁國勇今晚視察酒店環境　

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇今晚到酒店視察。

衞生防護中心日前公布有兩宗輸入個案，從外地抵港後均於東涌怡東路8號香港東涌福朋喜來登酒店進行檢疫，並涉及變種病毒「AY.4.2」。消息指，港大微生物學系講座教授袁國勇今晚（12日）會到酒店視察，了解兩宗個案是否有酒店內傳播的風險。

翻查衞生防護中心最近一周的輸入確診個案，其中11月11日公布一名62歲男子（個案12382），感染L452R變異病毒株，10月22日從泰國經航班CX654抵港，患者7月1日及7月29日在泰國接種兩劑國藥疫苗，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店。

至於另一名56歲男子，（個案12374）在11月7日公布確診L452R變異病毒株。他在11月4日出現病徵，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店。患者11月1日從英國經航班BA027抵港。他在2月13日及4月27日在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，在10月31日在英國接種一劑復必泰疫苗。

事實上在本月份的輸入個案中，東涌香港東涌福朋喜來登酒店本月至少共錄4宗確診個案，另外兩宗包括在月11月6日確診、11月2日從英國抵港的62歲男（個案12371），及11月3日從美國抵港的11個月男童（個案12373）。

值得注意的是，中心在本月初公布，本港首現英國大爆發的「Delta+」變種病毒株（AY.4.2亞系）患者，是英國輸入62歲男患者（個案12357宗），中心指該種變異病毒株或更具傳播力，但初步分析沒有明顯削弱疫苗功效。

該宗個案為11月3日公布確診個案，涉及一名62歲男子，居於薄扶林碧瑤灣21座，於10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本病毒檢測呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。

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記者：伍瑋瑋