【明日大嶼】環團批人工島填海環評「硬闖關」　批未有重視陸地生境

▲ 環團批人工島填海環評「硬闖關」。（資料圖片）

政府並無因「北部都會區」而放棄「明日大嶼」，昨（12日）將交椅洲人工島環境影響評估的工程簡介「斬件」成3部份提交環保署，分別涉「填海」、「發展」和「交通」，並指是為了令相關討論更聚焦。

政府今年6月批出顧問合約進行中部水域人工島—勘查研究，料3年半內完成，即約2024年底。然而，勘查研究仍未完成，「交椅洲人工島」環評報告的工程簡介已分成「交椅洲人工島填海工程」、「交椅洲人工島發展」和「香港島—大嶼山東北連接路」3份提交。

填海必然會對生態造成影響，綜合3份環評項目簡介，工程期間會出現短暫生境喪失、生境退化及生境分裂，亦會對附近生境及相關野生生物造成干擾，包括海鳃在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹（鱟）、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰等；同時，施工時會產生有毒污染物。文件又指，填海工程不會對離島的陸地生態資源造成直接影響。

長春社公共事務經理吳希文認為，交椅洲附近島嶼極具生態價值，例如周公島、喜靈洲就有全球獨有的香港雙足蜥棲息。吳希文指，雖然工程期間未必會對它們造成影響，但人工島落成後，人類的生活地點和自然生態更加靠近，無可避免會干擾它們的生存環境，惟政府文件中並未詳細提及，認為政府要更仔細研究。

綠色和平項目主任陳可淳則指，在未有詳細研究支持下，政府就企圖「硬闖關」是操之過急，強調現時人工島的規模和形狀仍然成迷，質疑政府如何就環境影響得出結論。她又表示，「填海」、「發展」和「交通」並非同期推行，如任何一環出現變動，亦會影響另外兩方面，認為政府不應同時推出3份環境評估報告。

擬建公路連接大嶼山東北至香港島 需於維港內臨時或永久填海

環評報告中亦提及要建公路連接交椅洲人工島、大嶼山東北、竹篙灣和香港島。工程包括從人工島連接大嶼山，約9公里的高架路、地底隧道和地面道路；以及連接香港島，約5公里的海底隧道。

另外，工程需於維港內進行臨時或永久填海，以建造在香港島的道路著陸點。

然而，現時《保護海港條例》有「不准在海港內進行填海工程」的推定，未來要推展相關工程，或需修改有關法例。

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責任編輯：陳梓蔚