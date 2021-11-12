【劫匪落網】日前筲箕灣鎅刀匪劫夜歸女子　38歲男今在東大街落網

▲ 日前筲箕灣鎅刀匪劫夜歸女子，38歲男今日在東大街落網。（黃傑偉攝）

警方昨日（11日）下午6時35分，在筲箕灣東大街以行劫罪名拘捕一名38歲男子，被捕人報稱從事保安行業，案中女受害人被劫去40,100現金。

警方指案件發生於11月10日凌晨時分，當晚凌晨3時30分一名29歲女子由銅鑼灣乘的士到愛東邨愛賢街，女子落車步行約20米大約3時47分，一名男子突然從後上前截停受害人，並以20cm長鎅刀指嚇受害人交出財物，並帶女子到愛平樓對開一遊樂設施以牛皮膠紙遮掩口部，及捆綁雙手於欄桿上，女子受驚交出身上約一百元財物及提款卡連同密碼交給賊人，賊人得手後向愛蝶灣方向逃去無蹤。女子自行鬆綁回家，事件中女受害人並無受傷，女受害人試圖致電銀行求助失敗，其後發現戶口中40,000元被賊人提去，於是報警求助。

東區警區重案組第二隊，聯同情報組及柴灣特遣隊探員，經深入調查及翻看大量閉路電視後鎖定一名目標男子，並於昨日在筲箕灣展開部署行動，晚上6時35分警員發現目標人物於筲箕灣東大街出現，於是上前截查拘捕，並在被捕人身上起回7,351元贓款，並在被捕人身上搜獲3張入數紙，被捕人報稱劫得款項用作還債及購物，被捕男子38歲報稱從事保安行業，承認因欠債挺而走險。警方指被捕人單獨行事並無同黨，被捕人現正扣查中。

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警方呼籲市民如需要夜歸應聯絡家人接送，如市民有關於上述案件資料，請聯絡警方東區重案組第二隊。警方重申，搶劫罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉