【新冠肺炎】返港貨機機組人員收緊至每日一檢　規定所有本地機組人員打第3針

▲ 返港貨機機組人員收緊至每日一檢，嚴格限制醫學監察期間活動

港府今日（12日）表示，高度關注早前兩宗涉及駐港貨機機組人員確診新冠肺炎輸入個案，運房局已循一切可行方向檢視和研究改善相關安排，並要求航空公司盡快採取4點措施。

4點措施包括加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並加強獨立審核工作，確保機組人員符合閉環式運作的要求，以減低他們受感染的風險；就本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制，並訂明更清晰的指引，同時加強監管，以盡可能避免他們與社區接觸；加密本地貨機機組人員回港後的檢測次數至每日一檢，以更有效持續監察他們的健康狀況；及規定所有本地機組人員接種第三針疫苖，為他們、旅客及本地社區提供更好的保護。

運房局已就該兩宗個案即時與有關的航空公司會面，責成其加快調查、提交報告及作出跟進。運房局亦已敦促航空公司必須嚴格遵守防疫安排下的相關規定，以確保外防輸入。

局方又指，現時貨機並不運載乘客，因此並不存在與乘客接觸所帶來的潛在風險。在閉環式運作下，貨機機組人員在停留外站期間亦不會與當地的社區直接接觸，並需要於航空公司安排的酒店房間自我隔離及乘坐點對點交通往返酒店與機場。

而他們抵港後，均須於香港國際機場接受檢測，並視乎他們所停留的外站及在機上執勤的情況等因素，接受自我隔離及／或醫學監察。在港期間，他們亦需要定期接受檢測，以持續監察他們的健康狀況。

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記者：鄧凱文