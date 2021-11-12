【強制檢測】11個地方納入強檢　包括6間幼稚園或幼兒學校

▲ 11個地方納入強檢，包括6間幼稚園或幼兒學校。（曾耀輝攝）

政府今（12日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測。

屬再次檢測的指明地方

任何在2021年10月25日下午6時至下午10時或10月26日中午12時至下午5時 期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路55號文東路公園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月14日或之前接受檢測。

任何在2021年10月26日下午7時至下午10時期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東 道25號海港城港威商場地下 G102號鋪芝樂坊餐廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月14日或之前接受檢測。

任何在2021年10月26日中午12時至下午4時期間曾身處香港新界大嶼山東涌 達東道20號東薈城名店倉2樓243號鋪太平洋咖啡的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月14日或之前接受檢測。

幼兒園／幼稚園

任何在10月30日至11月12日期間曾身處任何下列指明地方超過 兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月14日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月16日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月10日至11月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港薄扶林薄扶林道 162 號德瑞國際學校（幼稚園部）

香港新界元朗公園南路 26 號保良局羅氏信託學校

香港新界沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

香港九龍秀茂坪寶達邨達欣樓地下 B&C 翼香港學生輔助會寶達幼兒 園

香港九龍旺角砵蘭街 387 號 2-3 樓香港保護兒童會-童樂居

香港堅尼地城卑路乍街 97 號地下 G01 號鋪及 1 樓 101 號鋪弘立幼稚園

在10月30日至11月12日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月14日或之前接受檢測。受檢人士若在11月10日至11月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界天水圍天城路 22 號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

香港新界沙田新翠邨第一號校舍循理會白普理基金循理小學四年級

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責任編輯：李榮忠