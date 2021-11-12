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【變種病毒】袁國勇料喜來登酒店1515房病人　做運動釋出帶毒空氣再傳播至鄰房

社會 21:37 2021/11/12

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港大微生物學系講座教授袁國勇。(黃傑偉攝)

衞生防護中心日前公布有兩宗輸入個案，從外地抵港後均於東涌怡東路8號香港東涌福朋喜來登酒店進行檢疫，並涉及變種病毒「AY.4.2」。港大微生物學系講座教授袁國勇今晚（12日）到酒店視察，了解兩宗個案是否有酒店內傳播的風險。詳情即看【下一頁】

袁國勇指，喜來登酒店1515房的56歲確診者愛做運動，房中有單車機，因為做運動時人體會噴出大量空氣，估計病人因此釋出病毒，特別是11月4日有病徵時，開始咳嗽，令房間空氣病毒量急增，再透過擾流效應將病毒帶出走廊，再傳播至1517房。同時翻看閉路電視發現，1517房的確診者打開房門時亦沒有戴口罩，估計因此受感染。

袁國勇建議，酒店可在會做運動的住客房間加設空氣清新機過濾房間空氣，同時所有住客打開房門時必須戴上口罩，又建議酒店重新訓練員工在走廊的消毒程序。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，會安排在本月1至6日曾住在同一樓層的住客入住檢疫中心，目前已找到54名住客，其中30多人仍在酒店檢疫，另外約20名已完成檢疫人士，當局會盡快聯絡他們到檢疫中心隔離14日。

香港東涌福朋喜來登酒店。（黃傑偉攝）

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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