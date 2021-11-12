【新冠疫苗】63歲翁打針後亡死因存疑　袁國勇稱死者冠心病嚴重死因與疫苗「關係好微」

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。(黃傑偉攝)

一名63歲男子在今年2月接種首劑科興疫苗，2天後因急性心肌梗塞引致急性肺水腫死亡，死因庭陪審團今日一致裁定死者「死因存疑」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，死者冠心病嚴重得「好緊要」，屬極高風險，有理由相信不論死者有否接種疫苗，「係個段時間都會有生命危險」，雖不能完全否定兩者沒有關係，但關係好微。

袁國勇稱，病人本身都「預咗做心臟、通波仔手術」，本已屬極高風險的人士，「打針引起炎症反應，同傷風咳差唔多，食大餐突然血脂高、整親手引起的炎症反應都會造成心臟病發，所以好難瀨疫苗引起個案。」

他個人認為，希望大眾留意科學數據，其中老人就算不打疫苗，每日都有人因心臟病、中風過身「不打疫苗的人因心臟病、中風而死亡的風險，是5至10倍高於有打疫苗的人」，因此袁國勇相信死者死亡的主因，很大程度是因為自身的冠心病，血管出現嚴重問題所導致，至於應否檢討則留待專家委員會討論。

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記者：蘇文軒